Die Öfen sind vorgeheizt: Die größte Backshow der Welt, "Das große

Backen", kehrt am 1. September 2019, um 17:40 Uhr mit der siebten

Staffel in SAT.1 zurück - moderiert von Enie van de Meiklokjes.

Gewagte Tortenkreationen mit extravaganten Geschmackskomponenten

werden in acht Folgen von zehn ambitionierten Hobbybäckern gefordert.

In jeder Folge stellen sich die Kandidaten drei Aufgaben. Wer macht

das Rennen und wird "Deutschlands bester Hobbybäcker 2019"? Dem

Gewinner winken 10.000 Euro sowie ein eigenes Backbuch.



In der ersten Folge gilt es, die von den Juroren Bettina

Schliephake-Buchardt und Christian Hümbs geforderte Technische

Prüfung zu meistern: Eine Pudding-Brezel, die exakt nach dem

vorgegebenen Rezept hergestellt werden soll. Klingt simpel, doch

einige unterschätzen das Zeitmanagement deutlich ...



Die zehn Kandidaten der siebten Staffel "Das große Backen" im

Überblick:

Cane (30) aus Berlin. Die Fitnesstrainerin und Mutter neigt zum

Perfektionismus. "Ich gebe nicht auf, bis ich das perfekte Rezept

herausgefunden habe."

Carolin (40) aus Drevenack/NRW. Die vierfache Mutter backt seit ihrer

Kindheit, hat ihr Talent für Motivtorten vor zwei Jahren entdeckt und

verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Zuckermodellage.

Claudia (52) aus Langwedel/Niedersachsen ist eine Spätberufene und

backt erst seit zwei Jahren. Ihren Backstil beschreibt sie selbst als

chaotisch.

Evelin (24) aus Kirchberg / Rheinland-Pfalz hat im Alter von 13

Jahren 17 Torten in drei Tagen zum 70. Geburtstag ihrer Oma für 150

Gäste gebacken. Respekt!

Ferhat (29) aus Mönchengladbach. Die Frohnatur ist ein Meister der

Dekoration.

Julian (25) aus Dautphetal-Silberg/Hessen. Der Landwirt rührte seine

Schwester mit einer vierstöckigen Hochzeitstorte zu Tränen.

Simone (33) aus Bochum hat neben dem kreativen Hobby auch einen

kreativen Beruf: Friseuse und Nagelfee.

Steffen (43) aus Bisingen/Baden-Württemberg. Der Ingenieur hatte mit

zehn Jahren schon mehr gebacken als seine beiden älteren Schwestern

zusammen.

Tammy (30) aus Mühlheim an der Ruhr. Die Sozialarbeiterin im

Jugendamt stellt sich gern neuen Herausforderungen und liebt

besonders Disney-Torten.

Tanja (35) aus Soren / Rheinland-Pfalz. Motto der

Einzelhandelskauffrau: "Gehe nie mit Stress an ein Backwerk, sonst

geht das zu 99 Prozent schief!"



"Das große Backen", acht Folgen, produziert von Tower Productions

Berlin, ab Sonntag, 1. September 2019, 17:40 Uhr in SAT.1.



