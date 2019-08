München (ots) - ARD Text wird wieder zum Ausstellungsraum: "Teletext trifft Kunst" heißt das Projekt, in dessen Rahmen 13 internationale Künstlerinnen und Künstler Kunstwerke präsentieren, die sie für das Medium Teletext geschaffen haben. Die Ausstellung ist eine Kooperation von ARD Text und ORF TELETEXT sowie der finnischen Künstlerkooperative FixC. Die Werke sind von Donnerstag, 29. August 2019, bis Donnerstag, 19. September 2019, im Teletext zu sehen und werden auch auf dem renommierten Kunstfestival Ars Electronica in Linz (5. bis 9. September 2019) gezeigt.



Kurze aktuelle Nachrichten zu Politik und Wirtschaft, die letzten Sportergebnisse oder Wetterprognosen sowie das Fernsehprogramm - das sind die wichtigsten Themen, die man üblicherweise mit dem Teletext assoziiert. Aber auch Kunst hat im Teletext Tradition: Bereits seit 2013 zeigt ARD Text auf seinen Seiten extra für das Medium gestaltete Kunstwerke. Damit können Millionen von Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern bequem vom Fernseh-Sofa aus zum Ausstellungsbesucher werden.



Die Künstlerinnen und Künstler / Die präsentierten Arbeiten stammen von Nadine Arbeiter (Deutschland), Cordula Ditz (Deutschland), Daniel Egg (Österreich), Dan Farrimond (Großbritannien), Juha van Ingen (Finnland), Joey Holder (Großbritannien), Kathrin Günter (Deutschland), Raquel Meyers (Spanien), Matthias Moos (Schweiz), Niccol\u00f2 Moronato (Italien), Jarkko Räsänen (Finnland), Seppo Renvall (Finnland) sowie UBERMORGEN (Österreich/Schweiz/USA) und zeigen die breite Vielfalt an unterschiedlichen Zugängen und Umsetzungen für Teletext-Kunst.



Die Vorgaben für Kunst im Teletext / Einer Teletextseite liegt ein Raster von 24 Zeilen und 40 Spalten zugrunde. Jeder Teil des Rasters kann für einen Buchstaben, eine Zahl, ein Sonderzeichen, ein Steuerzeichen oder bis zu sechs Grafikpixel genutzt werden. Um die Farben von Grafik, Text und Hintergrund zu ändern oder einen Blinkeffekt hinzuzufügen, muss ein Steuerzeichen eingefügt werden. Jedes Mal, wenn ein Steuerzeichen platziert wird, belegt es ein Feld des Rasters, das dann schwarz erscheint. Für die Gestaltung stehen nur sechs Farben sowie Schwarz und Weiß zur Verfügung.



Alle Daten zu "Teletext trifft Kunst" / Die Ausstellung läuft vom 29. August bis 19. September im ARD Text ab Seite 840 sowie im Internet unter www.ard-text.de, in der ARD-Text-App und über HbbTV. Die Arbeiten sind auch im ORF TELETEXT ab Seite 840 zu sehen.



Weitere Infos zur Teletextausstellung sowie zu allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern und die früheren Teletext-Kunstausstellungen ITAF sind auf der Internetseite der Künstlerkooperative FixC, www.teletextart.com, online verfügbar.



