Zürich (pts021/29.08.2019/10:30) - Die international tätige Managementberatung wächst in der Schweiz weiter und bezieht einen grösseren Standort im Neubau "The Circle". Der Bürokomplex am Flughafen Zürich bietet logistische Vorteile wie Verkehrsanbindung und Platz für weiteres Wachstum. Darüber hinaus verstärkt Horváth & Partners die beiden Beratungsbereiche Banken und Versicherungen. Aktuell beschäftigt Horváth & Partners in Zürich über 70 Beraterinnen und Berater. Im Jahr 1999 eröffnete Horváth & Partners die Schweizer Niederlassung. Seitdem erfolgte ein stetiges Wachstum im Schweizer Markt, sodass der aktuelle Sitz im Zürcher Seefeld für das Beratungshaus zu klein wurde. "Obwohl das Beratungsgeschäft in erster Linie beim Kunden stattfindet, ist uns der interne Austausch sehr wichtig. An unserem neuen Standort 'The Circle' haben wir die bestmögliche Infrastruktur hierfür gefunden, die weiteres Wachstum ermöglicht", so Ulrich Teuscher, Partner und Geschäftsführer bei Horváth & Partners in der Schweiz. "In den vergangenen Jahren sind wir primär organisch gewachsen. In Zukunft wollen wir zudem vermehrt Teams für uns gewinnen, welche mit bestehender Expertise und Netzwerk zu Horváth & Partners stossen", sagt Ulrich Teuscher. Kürzlich wurde Horváth-Experte Marcel Schmalisch als neuer Leiter des Beratungsbereichs Banken ernannt. Für die Stärkung des Beratungsbereichs Versicherungen konnte Horváth & Partners ein erfahrenes externes Beratungsteam unter der Leitung von Dr. Anup Nastik gewinnen. Ulrich Teuscher betont: "Um unsere Kunden erfolgreich beraten zu können, kommt es darauf an, die richtigen Talente zu finden und zu halten. Deshalb freue ich mich, dass wir in der Schweiz weiter expandieren und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so interessante Karrieremöglichkeiten eröffnen." Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 900 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beraterallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Operations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Raphaela Reber Tel.: +49 711 66919 3305 E-Mail: rreber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190829021

