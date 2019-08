Essen/ Mülheim an der Ruhr (ots) -



- Große emoji-Sammelaktion vom 2. September bis 12. Oktober 2019

- Pro 15 Euro Einkaufswert* gibt es je eine emoji Sammelfigur

gratis

- Virtuelle emoji und Geschicklichkeitsspiele in der "ALDI

Emoji-App"

- Gemeinsamer TV-Spot von ALDI zur emoji-Sammelaktion Sammelfreunde aufgepasst: Am Montag, 2. September 2019, startet in den bundesweit mehr als 4000 ALDI SÜD und ALDI Nord Filialen eine Sammelaktion mit emoji-Figuren. Pro 15 Euro Einkaufswert auf dem Kassenbon* erhalten Kundinnen und Kunden an der Kasse eine emoji Sammelfigur gratis. Insgesamt sind 24 verschiedene emoji erhältlich, darunter Evergreens wie die Äffchen, das Faultier oder das Gespenst.



Eine Sammelbox zur Aufbewahrung der Figuren für 1,99 Euro ergänzt das Angebot. Der Box liegen drei Brettspiele bei. Die emoji können hierfür als Spielfiguren genutzt werden.



Digitales Highlight der Aktion, die bis 12. Oktober 2019 läuft, ist die "ALDI Emoji-App". Diese ist kostenlos im App Store und im Google Play Store für iOS beziehungsweise Android als Handy- und Tabletversion verfügbar.



ALDI Emoji-App mit digitalen Highlights



Bei einem Spiel in der "ALDI Emoji-App" können Nutzer ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit einer virtuellen emoji Figur müssen Einkaufswaren auf dem fahrenden Kassenband übersprungen werden. Außerdem ist es möglich, mit der App die emoji auch digital zu sammeln. Das geht spielend leicht: In der ALDI Filiale sind zahlreiche kleine Scanfelder versteckt. Diese einfach mit der App-internen Funktion scannen, und der jeweils abgebildete emoji wird in der Übersicht aktiviert. Sobald alle emoji Figuren digital gesammelt sind, schaltet sich in der App ein zweites Spiel frei. Die Augmented-Reality-Funktion der "ALDI Emoji-App", mit der in der Filiale lebensgroße emoji entdeckt werden können, rundet die App ab. Kleiner Tipp: dabei am Handy unbedingt den Ton aktivieren.



Reichweite für die Sammelaktion durch TV und Radio



Um möglichst viele Sammelfans zu erreichen, unterstützt ALDI die emoji-Aktion mit einer groß angelegten Werbekampagne. Diese beinhaltet unter anderem einen TV- und Radiospot, (digitale) OOH-Plakate, verschiedene Online-Werbeformate sowie Social-Media-Maßnahmen.



Die Erstausstrahlung des TV-Spots ist am Sonntag, 1. September 2019. Für die Kreation des TV-Spots zeichnet die Agentur The Back Room McCann aus Düsseldorf verantwortlich. Der TV-Spot ist online auf den YouTube-Kanälen von ALDI SÜD unter https://youtu.be/fY9q-YkJUHY und ALDI Nord unter https://youtu.be/Lm2jDgHD9to abrufbar.



Alle Informationen zur emoji-Sammelaktion finden Sie auch auf den Websites www.aldi-nord.de/emoji und www.aldi-sued.de/emoji. Die Kampagnenentwicklung und -umsetzung erfolgt durch Boost Deutschland GmbH, einem Spezialisten für Familien-Sammelaktionen mit Sitz in Ratingen.



* Ausgenommen sind Pfand, Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegenden Artikel (z.B. Bücher, Zeitschriften und Zeitungen) und Gutscheinkarten sowie Cashback (nur bei ALDI SÜD). emoji is a registered trademark in the EU. ©2015-2019 emoji company GmbH. All rights reserved. Licensed by Boost Collectibles AG.



