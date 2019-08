Unterföhring (ots) -



Geballte Frauenpower, endlose Nächte und die ganz dicken Dinger - die

"Trucker Babes" sind zurück und machen ab Sonntag, 1. September 2019,

um 20:15 Uhr wieder die Straßen unsicher. In der vierten Staffel des

Erfolgsformats fegt ein frischer Wind über die Fahrbahn. Gleich vier

neue Babes zeigen, was sie am Steuer draufhaben. Mit dabei: Die

27-jährige Mona aus Hessen - die genau weiß, was sie will.

"Hauptsache, irgendwas Fahrbares unterm A***!" Ihre Spezialtransporte

fährt sie jedoch nie ohne einen kräftigen Kerl an ihrer Seite. Die

französische Bulldogge "Monkey" ist ihr treuer Begleiter auf dem

Beifahrersitz und mittlerweile ein echter Experte im Straßenverkehr.

Ohne Hund im LKW - unvorstellbar für den Diesel-Vamp! Doch wie soll

"Monkey" helfen, wenn 40 Tonnen feststecken?



Die "Trucker Babes" sind Kult. Sie begeistern das Publikum mit großem

Erfolg. Die beste Kabel Eins-Eigenproduktion seit sieben Jahren fährt

herausragende Marktanteile bis zu 8,1 Prozent (Z. 14-49) ein. Im

Anschluss an die vierte Staffel der "Trucker Babes" geben auch die

"Trecker Babes" wieder Vollgas.

Weitere Infos sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter

presse.kabeleins.de/truckerbabes.



"Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" ab Sonntag, 1. September 2019,

um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.



