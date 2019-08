FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.08.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 180 (195) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1420 (1300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 331 (344) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1850 (1650) PENCE - HSBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 75 (90) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS CLARKSON PRICE TARGET TO 2510 (2550) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HAYS PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1050 (975) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 425 (345) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'NEUTRAL' - PEEL HUNT RAISES NEWRIVER TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT RESUMES KIER GROUP WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - RBC CUTS AMIGO HOLDINGS PRICE TARGET TO 235 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS CYBG PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CBG GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES PARAGON GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERF') - TP 445 (400) PENCE - UBS RAISES HOMESERVE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1350 (1050) PENCE



