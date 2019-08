Positive Handelsdaten unterstützen die Ölpreise und den Loonie - Investoren haben US BIP im Blick - Der USD/CAD hat sich schnell um 25 Pips zurückgezogen und so findet der Handel mit der frühen europäischen Sitzung unter 1,3300 statt. Das Paar scheiterte daran seine Erholung von der 1,3225 auszubauen, da die Angebote am Donnerstag zugenommen haben, ...

