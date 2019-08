München (ots) - Kürzlich wurde bekannt, dass es bei der Bundeswehr nicht nur massive Probleme bei den Waffen und High-Tech-Ausrüstungen gibt. Sondern, dass es vielmehr am Allerelementarsten mangelt. Bereits 2016 beschloss das Verteidigungsministerium, dass jeder Soldat zwei Paar "Kampfschuhe schwer" und ein Paar "Kampfschuhe leicht" erhalten soll.



Umgesetzt ist das bisher nur sehr lückenhaft. Die derzeitigen Planungen gehen von davon aus, dass bis Mitte 2022 dann auch jeder Soldat seine Schuhe haben wird. Das Ministerium begründet die Verzögerungen mit "begrenzten Produktionskapazitäten der Industrie."



Für die Bayernpartei ist dies ein weiteres Beispiel für die in der Bundesregierung grassierende Inkompetenz, speziell im Verteidigungsministerium. Der Kommentar des Landesvorsitzenden, Florian Weber: "Der Verdacht erhärtet sich weiter, dass die ganzen überteuerten Berater, die Frau von der Leyen engagiert hat, für ihr Honorar nichts Zählbares geleistet haben. Wenn eine Behörde an so etwas wie dem Bestellen von Schuhen scheitert, dann liegt viel im Argen.



Doch der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Der komplett und auf allen Ebenen gescheiterten, kürzlich mit Großem Zapfenstreich verabschiedeten, ehemaligen Verteidigungsministerin vertraut man nun die Leitung der EU-Kommission an? Man kann hier nur noch den Kopf schütteln. Wäre ich ein EU-Feind, hätte ich nach ihrer Ernennung schon mehr als eine Flasche Champagner geköpft. Denn nichts schädigt eine Organisation so nachhaltig und zerstört das Vertrauen der Öffentlichkeit so tiefgreifend wie inkompetente Führung. Doch genau die zieht sich wie ein roter Faden durch die politische Karriere der jetzigen EU-Kommissionschefin."



