Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August entgegen den Erwartungen aufgehellt, was an einer unerwartet günstigen Entwicklung in der Industrie und im Einzelhandel lag. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 103,1 (Juli: 102,7) Punkte. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf 102,3 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging dagegen auf 101,4 (102,0) Punkte zurück.

Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels. Für Deutschland stieg der Index auf 100,6 (100,2) und in Frankreich auf 104,0 (103,9). Der italienische Index ging dagegen auf 100,7 (101,6) Punkte zurück.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 5,9 (minus 7,3) Punkte. Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf minus 7,5 erwartet. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in den drei größten Euro-Ländern: So stieg der Index des Industrievertrauens in Deutschland auf minus 11,2 (minus 13,0), in Frankreich auf minus 5,9 (minus 7,1) und in Italien auf minus 5,1 (minus 5,3) Punkte.

Illustriert wird diese unerwartete Stimmungsaufhellung in der Industrie zudem von dem parallel veröffentlichten Geschäftsklimaindex der EU-Kommission, dessen Referenzreihe die Industrieproduktion des Euroraums ist. Er stieg im August auf plus 0,11 (minus 0,12) Punkte. Laut Mitteilung schätzten die befragten Manager die zurückliegende Produktion und ihre Exportauftragsbestände deutlich besser ein als zuletzt. Optimistischer waren sie außerdem im Hinblick auf ihre Produktionserwartungen und die Beurteilung der Fertigwarenlager.

Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Rückgang auf minus 7,1 Punkte von minus 6,6 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten. Der Index des Dienstleistungssektors ging auf 9,3 (10,6) Punkte zurück und der des Bausektors auf 3,7 (5,0). Dagegen stieg der Index des Einzelhandels auf plus 0,5 (minus 0,7) Punkte. Das ist der höchste Stand seit September 2018.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2019 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.