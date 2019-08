Hannover (ots) - Ganzjahresreifen haben in der Gunst der Autofahrer weiter zugelegt: Obwohl Experten Ganzjahresreifen als Kompromiss ansehen, hat mehr als ein Viertel sie bereits aufgezogen, viele weitere planen den Umstieg (reifen.com-Kundenbefragung). Hauptgrund ist die Kosten- und Zeitersparnis. Doch unter welchen Voraussetzungen sind Ganzjahresreifen wirklich eine gute Wahl? Rat gibt's vom Reifenspezialisten reifen.com:



1) Schneearme Gebiete! Wenn Sie in Regionen unterwegs sind, in

denen es lange keinen "richtigen Winter" mehr gab und mit

heftigen Wintereinbrüchen kaum zu rechnen ist, sind

Ganzjahresreifen eine Alternative zu Sommer- und Winterreifen. 2) Stadtfahrer! Beschränkt sich Ihre Fahrroutine auf

innerstädtische Fahrten, wo Sie bei Wetterextremen auf

öffentliche Verkehrsmittel ausweichen können, treffen Sie mit

Ganzjahresreifen ebenfalls eine gute Wahl. Ähnliches gilt für

Zweitwagen, auf die die Familie nicht unbedingt angewiesen ist. 3) Klein- und Kompaktwagen! Unverzichtbar sind Winterreifen bei

einer starken Motorisierung. Fahren Sie jedoch einen Klein-

oder einen Kompaktwagen, dann ist damit eine weitere

Voraussetzung für Ganzjahresreifen gegeben. 4) Urlaub nur in Regionen mit gemäßigtem Klima! Wenn Sie mit dem

Auto weder in den Skiurlaub fahren noch im Sommer heiße

südliche Regionen bereisen, ist dies ein zusätzliches Argument

für Ganzjahresreifen. 5) Nachteile trotzdem im Blick behalten! Ganzjahresreifen sind ein

Kompromiss - bei extremen Wetterverhältnissen sind ihnen

Sommer- oder Winterreifen weit überlegen. Zudem heben ein

höherer Verschleiß und Kraftstoffverbrauch den vermeintlichen

Kostenvorteil durch den entfallenden Reifenwechsel schnell

wieder auf. Über reifen.com



