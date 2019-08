BERLIN (Dow Jones)--Elektro-Tretroller können einer Analyse zufolge einen nachhaltigen Beitrag zur Mobilität in den Städten leisten und möglicherweise auch Pkw-Verkehr ersetzen. Voraussetzung sei eine enge Zusammenarbeit zwischen kommunalen Akteuren und Anbietern von Scootern, heißt es in einer Handreichung der Denkfabrik Agora Verkehrswende, des Deutschen Städtetags (DTS) und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), die in Berlin vorgestellt wurde. Die Kommunen müssten dazu die Leihangebote so regulieren, "dass schwächere Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigt und die E-Tretroller zu einer Facette der Mobilitätswende werden", erklärte der Agora-Geschäftsführer Christian Hochfeld.

E-Tretroller emittieren knapp 5 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer, abhängig auch von der Nutzung, der Lebensdauer der Batterie und den Fahrzeugen, mit denen die Geräte wieder eingesammelt werden. Das ist deutlich weniger als bei Pkw, die rund 200 Gramm pro Kilometer verbrauchen. Allerdings hätten Studien in den USA und Frankreich gezeigt, dass E-Tretroller bislang vor allem Fuß- und Radwege ersetzen und nur ein Drittel der Strecken, für die Nutzer sonst auf Carsharing-Angebote zurückgegriffen hätten. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht in Scootern deswegen keinen ökologischen Vorteil.

Für Agora-Geschäftsführer Hochfeld kommt es jedoch darauf an, die Fläche in Städten insgesamt anders zu verteilen. Dazu gehörten auch mehr Gebühren für Pkw. "Nur wenn das private Auto in den Städten seine wahren Kosten zu tragen hat, werden neue Mobilitätsdienstleistungen wie Elektroleihroller eine Chance haben, positive Wirkungen entfalten zu können."

Das Papier der Verbände empfiehlt zudem, Leihrollerangebote stärker mit dem öffentlichen Nahverkehr zu verknüpfen. So sollten Parkbereiche genauso wie Sperrzonen ausgewiesen und auch die Rad-Infrastruktur verbessert werden. Wichtig sei auch ein zuverlässiges Beschwerdemanagement. Eine erste Vereinbarung zur Verkehrssicherheit unterzeichneten Städtetag und Gemeindebund am Montag mit dem US-Unternehmen Lime Bike, den Berliner Startups Tier Mobility und LMTS sowie der schwedischen VOI Technology. Diese gelte es nun vor Ort umzusetzen.

