Köln (ots) - Was passiert, wenn die technischen Möglichkeiten immer weiter voranschreiten und die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zunehmend miteinander verschmelzen? Das zeigt NOW! ab dem 27. September 2019 mit der Free-TV-Premiere der dritten Staffel "Humans".



Staffel zwei der britisch-amerikanischen Sci-Fi-Serie ließ die Zuschauer mit einem dramatischen Cliffhanger zurück: Die Welt, in der Menschen und menschenähnliche Roboter, sogenannte Synths, friedlich koexistiert haben, gibt es nicht mehr. Ein Jahr ist inzwischen vergangen, seit Mattie Hawkins' (Lucy Carless) einen Code einsetzte, der dazu führte, dass nahezu 500 Millionen Synths weltweit ein Bewusstsein erlangten, plötzlich denken und fühlen konnten - und in Folge dessen über 100.000 Menschen ihr Leben verloren. Langsam aber sicher kehrt wieder Ruhe ein und auch Familie Hawkins versucht die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich an ihr neues Leben zu gewöhnen. Laura (Katherine Parkinson) und Joe (Tom Goodman-Hill) wohnen inzwischen getrennt. Während sie ihre eigene Kanzlei betreibt, ist Joe weggezogen, beginnt aber, das Leben ohne seine Familie infrage zu stellen. Mattie ist nach wie vor von Schuldgefühlen geplagt, den Tod so vieler Menschen mitverantwortet zu haben. Die Synths kämpfen derweil um ihren Platz in einer Welt, in der sie gefürchtet und gehasst werden. Während Niska (Emily Berrington) und Astrid (Bella Dayne) inzwischen in London wohnen und dort vorgeben, Menschen zu sein, wurde für die zurückgebliebenen Synths ein überwachtes Areal errichtet, das sie gemeinsam bewohnen - "The Railyard". Hier gibt es auch ein Wiedersehen mit Max (Ivanno Jeremiah), Mia (Gemma Chan) und Leo (Colin Morgan). Doch sie alle haben es nicht leicht: Wie sollen sich die Synths in eine Gesellschaft integrieren und anpassen, in der ihre Existenz gefürchtet ist?



Die acht Folgen der dritten Staffel "Humans" sind ab dem 27. September 2019 freitags ab 22:00 Uhr als Free-TV-Premiere bei NOW! zu sehen. Danach sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos bei TVNOW abrufbar.



Bereits ab dem 30. August zeigt NOW! noch einmal die ersten beiden Staffeln "Humans" immer freitags ab 22:00 Uhr.



Hintergrund zu "Humans" "Humans" ist die britisch-amerikanische Adaption der schwedischen Serie "Real Humans" und thematisiert eine Welt, in der Roboter, genannt Synths, fester Bestandteil des alltäglichen Lebens sind. Ursprünglich als Unterstützung gedacht, gibt es aber auch Androiden, die der Gesellschaft das Leben schwer machen - weil sie ein Bewusstsein entwickelt haben und sich nun gegen die Menschheit auflehnen. Dabei stellt die Serie spannende philosophische Thesen auf, die sich mit der Frage beschäftigen, wo Mensch und Maschine ineinander übergehen: Wo fängt das Menschsein an und wo hört das Maschinesein auf? Was passiert, wenn man Maschinen ein Bewusstsein und einen freien Willen gibt? Mit sechs Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18 Prozent markierte "Humans" auf Channel 4 die erfolgreichste Serienpremiere seit 20 Jahren. Vom großen Erfolg der Sci-Fi-Serie zeugen auch ein British Screenwriters' Awards für das beste Drehbuch sowie vier Nominierungen für den BAFTA. Außerdem war "Humans" für den Satellite Award als beste Genreserie sowie bei den National Television Awards und der Royal Television Academy als beste Serie nominiert.



Weitere Infos zu NOW! Ob rau oder romantisch, kuschelig oder kantig, spannend oder entspannend - NOW! vereint die ganze Welt der US-Serien in einem Free-TV-Sender. Neben beliebten Top-Serien wie "How to Get Away with Murder" oder "CSI: Miami" können sich NOW!-Zuschauer auch auf packende Free-TV-Premieren freuen: Unter anderem zeigt NOW! frische Folgen der angesagten Serien "Modern Family" und "Suits". Dabei bietet der jüngste Sender der Mediengruppe RTL die Top-Serien aus der ganzen Welt wann, wo und wie die Zuschauer möchten. Ausgestrahlt wird NOW! täglich von 20:15 Uhr bis 6 Uhr exklusiv bei TVNOW, dem Streamingangebot der Mediengruppe RTL Deutschland, direkt im Anschluss an die lineare Ausstrahlung sind die Inhalte auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar. Der lineare Livestream ist ein Teil des vielfältigen Premium-Paketes von TVNOW (u.a. exklusive Serien, HD, Pre-TV, Pay-Channels, Archiv) und somit nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für ein technisches Zugangsentgelt von 4,99 Euro pro Monat nutzbar und monatlich kündbar. Nutzer können NOW! über Desktop, Smartphones, Tablets, Apple Streaming Box, Apple TV App, Amazon Fire TV oder Android TV abrufen und auch auf den großen Screen streamen. Von allen Serien präsentiert NOW! stets mehrere Episoden am Stück und folgt damit dem weltweiten "Binge Watching"-Trend.



