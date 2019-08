Rheda-Wiedenbrück (ots) - Australien ist und bleibt besonders gefragt für Work and Travel. Das zeigt die zweite bundesweite Work-and-Travel-Umfrage der INITIATIVE auslandszeit, an der 3021 Personen teilnahmen. Der fünfte Kontinent galt mit 59 Prozent als Top-Reisedestination, gefolgt von Neuseeland und Kanada. Allerdings vermerken die Einreisebehörden in Australien und in Neuseeland insgesamt einen leichten Rückgang bei der Erteilung von Working Holiday Visa.



Als Beweggründe, warum sich Work and Traveller besonders für Australien entschieden, nannten die Umfrageteilnehmer vor allem die atemberaubende Natur- und spannende Tierwelt, die großartigen Reisemöglichkeiten, die Erweiterung der Sprachkenntnisse, die Offenheit der Menschen und das Klima.



Ideale Jobbedingungen für Work and Traveller in Australien



"Work and Traveller aus Deutschland haben für Australien beste Voraussetzungen", sagt Jane Jordan von der INITIATIVE auslandszeit. Denn Australien bietet hervorragende Jobaussichten für alle Arten von Saison- und Gelegenheitsarbeiten. Das Land ist so groß wie Europa, hat aber nur etwa 23 Millionen Einwohner. "Deshalb werden an allen Ecken und Enden helfende Hände gesucht. Der Arbeitsmarkt in Down Under hat sich demzufolge auf die vielen Rucksackreisenden eingestellt", so Jordan. Viele Branchen seien auf Work and Traveller angewiesen, wie zum Beispiel die Landwirtschaft, die Gastronomie und der Tourismus. Zudem zeigt die Umfrage, dass rund 92 Prozent der Befragten bereits über Berufserfahrung, meistens durch Praktika und Nebenjobs, verfügen. Mit diesen Voraussetzungen sei es praktisch unmöglich, in Australien keinen Job zu finden, meint Jordan.



Bundesstaat Queensland bei Backpackern besonders beliebt



Die Umfrageteilnehmer, die sich für Work and Travel in Australien entschieden hatten, lockt es am häufigsten zu Städten und Sehenswürdigkeiten in Queensland an der Ostküste Australiens. Diese Region lag mit 938 Einzelangaben auf Platz eins in der Gunst der Reisenden. Die Work and Traveller interessierte in Queensland vor allem die Sunshine City Brisbane, die Gold Coast, das Great Barrier Reef und Cairns. Auf Rang zwei kamen mit 872 Nennungen Ziele in New South Wales (z.B. Sydney). Der Bundesstaat Victoria (z.B. Melbourne) kam auf Rang drei mit 691 Angaben. Die beliebtesten Regionen und Hotspots in Australien liegen nach wie vor am Pazifischen Ozean.



Befragt nach den Wünschen, in welchen Branchen die Rucksacktouristen im Ausland arbeiten möchten, wurden als Top-Antworten Gastronomie, Fruit Picking & Ranch-Arbeit sowie Tourismus genannt. "Im Bundesstaat Queensland gibt es besonders in diesen Tätigkeitsbereichen sehr gute Job-Angebote", bestätigt Adriana Fischer von Tourism and Events Queensland in München und fügt hinzu: "Viele Backpacker arbeiten als Erntehelfer. Irgendwo werden immer Saisonarbeiter händeringend gesucht. Die erste Anlaufstelle bei der Jobsuche sind die Hostels und das Jugendherbergen-Netzwerk YHA." Das Gehalt sei gut, auch für ungelernte Kräfte, und die Infrastruktur ideal. "Was zusätzlich für Queensland spricht, sind vor allem die preiswerteren Unterkünfte im Vergleich zu anderen Regionen Australiens", sagt Fischer.



Es gibt gute Gründe, warum Queensland so beliebt ist, gilt es doch als 'Australien im Kleinformat'. "Queensland zählt zu den schönsten und vor allem abwechslungsreichsten Bundesländern Australiens", meint Adriana Fischer, die ihre Leidenschaft nach einem Work- and-Travel-Aufenthalt für den Sunshine State entdeckte. Sie studierte an der Sunshine Coast Tourismus-Management und engagiert sich beruflich von Deutschland aus für Queensland. Das tiefrote Outback, Regenwälder, Gebirgslandschaften, tropische Inseln, exotische Tiere, Korallengärten, traumhafte, schneeweiße Sandstrände - das seien nur ein paar Beispiele für die unglaublich vielen Sehenswürdigkeiten, schwärmt die Tourismusfachfrau. Die Hauptstadt Brisbane des Sunshine State sei bei jungen Leuten besonders beliebt. Denn hier pulsiert das Leben bei Kultur und Musik mit hohem Freizeitwert. Weitere Informationen und Inspirationen für Work and Travel in Queensland gibt es auf https://www.auslandsjob.de/work-and-travel-queensland.php



Für alle, die ihre Auslandszeit selbst organisieren möchten, gibt es eine nützliche Work-and Travel-Planungscheckliste auf https://www.auslandsjob.de/work-and-travel-checkliste.php.



Über die Umfrage Work and Travel 2.0



Bei der Online-Umfrage beantworteten 3021 Teilnehmer von August bis Anfang Oktober 2018 komplett die Fragebögen mit insgesamt 39 Fragen. Entwickelt wurde die Online-Umfrage von der INITIATIVE auslandszeit in Kooperation mit Tourism Australia, der australischen Tourismusbehörde. Die wissenschaftliche Begleitung oblag Dr. Andreas Golze, Dozent an der International School of Management (ISM) in Frankfurt am Main. Im Rahmen seines Marktforschungsseminars werteten Master-Studierende die Fragebögen aus. Die komplette Auswertung der Umfrage 2018 gibt es auf https://www.auslandsjob.de/uploads/files/ergebnisse-work-and-travel-umfrage-2018-web.pdf



Die INITIATIVE auslandszeit zählt zu den größten unabhängigen Informationsportal-Netz-werken zum Thema Auslandsaufenthalt im deutschsprachigen Internet. Sie wurde 2008 gegründet und verfolgt die Entwicklungen rund um die Themen Ausland, Bildung, Fremdsprachen, Reisen und Tourismus. Insgesamt sind unter dem Dach der Initiative verschiedene OnlineFachportale vereint, die monatlich von über 500.000 Besuchern genutzt werden.



Auslandsjob.de ist ein Fachportal für Auslandsaufenthalte mit dem Schwerpunkt Work and Travel bzw. Arbeiten im Ausland. Es bietet Entscheidungshilfen und Links zu Jobangeboten im Ausland sowie Tipps zum Visum, zu Flügen, Kosten und zur Planung. Des Weiteren gibt es im Portal eine interaktive Planungscheckliste für alle, die ihre Work & Travel-Zeit selbst organisieren. Hinzu kommen Tutorials und Webinare für die Work-and-Travel-Planung, Erklärvideos sowie eine eigene Flugsuchmaschine mit besonders günstigen und flexiblen Jugendtarifen.



