Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für UnitedHealth Group nach einem Besuch beim Konzern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 293 US-Dollar belassen. Sie hätten den Eindruck gewonnen, dass sich die Geschäfte planmäßig entwickelten, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnerwartungen für das zweite Halbjahr könnten sogar noch etwas Luft nach oben haben./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2019 / 08:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US91324P1021