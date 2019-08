Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die neue Mittelstandsstrategie von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist auf ein breites und positives Echo in der deutschen Wirtschaft gestoßen. "Das Bundeswirtschaftsministerium setzt einen wichtigen Akzent für eine tragfähige, nachhaltig wirksame Strategie für Mittelstand und Familienunternehmen", erklärte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Holger Lösch. Es zeige in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten die richtigen Instrumente auf, um Mittelstand und Familienunternehmen auf dem Weg in die Zukunftsfähigkeit zu stärken.

"Steuerbelastung deckeln, Innovation fördern, Energiekosten senken, Bürokratie abbauen, Fachkräftemangel beheben und moderne Infrastrukturen schaffen - das sind die richtigen Stellschrauben für mittelständische Familienunternehmen", meinte Lösch. Entscheidend sei aber, diese wirkungsvoll und gegen politischen Widerstand umzusetzen. Besonders müssten neue finanzielle Belastungen aus einer CO2-Bepreisung und mehr bürokratische Kosten durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz verhindert werden. Das Klimakabinett müsse "Mittelstand unbedingt mitdenken".

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) erklärte, die Eckpunkte setzten viele richtige Akzente. Sechs von zehn Unternehmen sähen den Bürokratieabbau als höchste Priorität, und Erleichterungen an dieser Stelle würden gerade kleine und mittelgroße Unternehmen ohne Personal-, Rechts- oder Steuerabteilung unterstützen. "Entscheidend ist, dass am Ende eine schlagkräftige Agenda entsteht, die von der Bundesregierung insgesamt umgesetzt wird", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Die Mittelstandsstrategie komme wegen der schwächeren Konjunktur zur rechten Zeit.

Pläne stärken den Wirtschaftsstandort

"Der Minister hat die Nöte des Mittelstands erkannt", lobte auch der Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, Reinhold von Eben-Worlee. Das Strategiepapier enthalte viele richtige und dringende politische Maßnahmen, damit Familienunternehmen auch weiterhin ihre innovative Kraft international ausspielen könnten. "Altmaiers strategischer Aufschlag sitzt", meinte er. Endlich stelle die Regierung wieder den Mittelstand ins Zentrum ihrer Überlegungen, wie Familienunternehmen in einem sich verschlechternden ökonomischen Umfeld ihre Wettbewerbsfähigkeit aus Deutschland heraus erhalten könnten. Das sei "vielversprechend".

Die vorgeschlagenen Reformen würden nach ihrer Verabschiedung den Wirtschaftsstandort deutlich stärken. Besonders hervorzuheben seien dabei Altmaiers Forderung nach effektiver steuerlicher Thesaurierungsbegünstigung auch für Personengesellschaften, die Einführung eines Steuerdeckels für die maximale Gesamtsteuerbelastung bei entsprechender Rechtsform von Unternehmern, der Einbau eines Lohnzusatzkostendeckels sowie die Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes durch Anpassung auf wöchentliche Höchstarbeitszeitgrenzen.

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, erklärte, ein "erkennbarer Dreiklang aus Wertschätzung, Stärkung und Entlastung" sei die richtige Leitschnur für eine erfolgreiche Mittelstandspolitik. Eine Mittelstandsstrategie mit dem Augenmerk auf den besonderen Erfordernissen kleiner und mittlerer Unternehmen habe bislang gefehlt. Besonders wichtig sei dem Handwerk neben der geplanten Stärkung des Meisterbriefs unter anderem eine faire Datenökonomie. Ein genereller Steuer- und Abgabendeckel sei ein richtiger Ansatz. Zugleich sollte darüber nachgedacht werden, wie Ausbildungsbetriebe gezielt entlastet werden könnten.

Entlastungen und mehr Wertschätzung

Das Handwerk werte es als sehr positiv, dass die Beschränkung sachgrundloser Befristungen erneut auf den Prüfstand gestellt werden solle, dass eine CO2-Bepreisung nur in Verbindung mit einer kompensierenden Reduzierung der Stromkosten realisiert werden solle, und dass sich Altmaier ausdrücklich für die steuerliche Sanierungsförderung ausspreche. Die Vorschläge für die dringend notwendige Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes sowie für eine schnelle verwaltungstechnische Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes seien weitere wichtige Eckpunkte einer zielführenden Mittelstandsstrategie.

Altmaier will mit seiner Strategie den Mittelstand, der 99,5 Prozent aller deutschen Unternehmen stellt, im deutschen und internationalen Wettbewerb stärken. Dazu verspricht er steuerliche Entlastungen, eine Stärkung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und eine bessere Wertschätzung des Rückgrats der deutschen Wirtschaft. Er wolle "den Soli schrittweise vollständig abschaffen und die Unternehmensbesteuerung auf eingehaltene Unternehmensgewinne auf 25 Prozent begrenzen, etwa durch eine bessere Berücksichtigung von reinvestierten Gewinnen", sagte der Wirtschaftsminister.

Außerdem forderte er einen "Steuerdeckel", der die Steuerbelastung von Personenunternehmen bei maximal 45 Prozent festschreibt. Unter anderem sollen auch die Sozialabgaben langfristig unter 40 Prozent gehalten und die hohen Rücklagen in der Arbeitslosenversicherung für eine Beitragssenkung genutzt werden. Altmaier versprach auch ein weiteres Bürokratieentlastungsgesetz, das kleine und mittlere Betriebe um mehr als 1 Milliarde Euro entlasten soll. Zudem sollen bürokratische Anforderungen abgebaut werden.

