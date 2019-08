Guten Morgen,Deutschland geht es gut. Jedenfalls mit Blick auf das Konsumverhalten der Verbraucher und dem Kreditgeschäft. Denn diese zeigen: Trotz negativer Schlagzeilen zur konjunkturellen Lage der Nation geben die Deutschen weiter Geld aus und nehmen neue Kredite auf. Konkret in wenigen Zahlen:Die Abkühlung der heimischen Konjunktur schlägt sich bislang nicht in einem Rückgang der Konsumlaune nieder. So prognostiziert das Marktforschungsinstitut GfK für das Konsumklima im Monat September einen Wert von 9,7 Punkten - unverändert zum Wert für den Monat August. Auch im zurückliegenden zweiten Quartal hat der private Konsum einen leicht positiven Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) geleistet. Der sorgenvolle Blick in die Zukunft schlägt also noch nicht auf die Anschaffungsneigung der Verbraucher durch. Der entsprechende Unterindikator gewann 2,5 Punkte und liegt jetzt bei 48,8 Zählern. Das bezeichnet das Meinungsforschungsinstitut als ein Niveau, das "als überaus zufriedenstellend" gewertet werden kann.

