Der gute Lauf von Puma hält am Donnerstag an: Die Papiere der Herzogenauracher erreichten mit 70,65 Euro einen weiteren Höchststand und bauten ihren Kursgewinn für das laufende Jahr damit auf gut 65 Prozent aus. Damit haben sie die Papiere des Erzrivalen Adidas mit ihren 45 Prozent Plus inzwischen deutlich abgehängt.

Dies liegt vor allem am bislang schwachen August, in dem die Adidas Papiere trotz zwischenzeitlich ebenfalls erreichter Rekordhöhe per saldo um 8,5 Prozent absackten. Puma liefen derweil mit fast 12 Prozent Plus unbeirrt weiter.

Bei den Analysten ist Adidas aktuell mehrheitlich eine Halteposition, auch wenn einige Experten ein Niveau von 300 Euro oder gar bis zu 320 Euro für fair erachten. Damit signalisieren sie bis zu 20 Prozent Potenzial. Bei Puma halten sich derweil optimistische und neutrale Einstufungen die Waage. Mit Kurszielen bis zu 80 Euro ist der Spielraum von 13 Prozent aktuell geringer als der von Adidas./ag/jha/

