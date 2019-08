Neckarsulm (ots) - Kaufland investiert weiter in Australien. Im südlich gelegenen Bundesstaat Victoria sind nun zwei weitere Filialen bestätigt worden, neun Standorte befinden sich zur Zeit noch im Genehmigungsverfahren. Dies haben die Geschäftsleitungsvorsitzende von Kaufland Australien, Julia Kern, und Tim Pallas, Wirtschaftsminister von Victoria, heute verkündet.



Mit den beiden Filialen in Oakleigh South und Coolaroo sind damit nun fünf Kaufland-Filialen offiziell bestätigt. Die ersten drei Filialen in Dandenong, Epping und Chirnside Park wurden bereits im März 2019 zusammen mit dem Logistikzentrum in Mickleham, Victoria, angekündigt.



Die neun Standorte, die sich noch im Genehmigungsverfahren befinden, erstrecken sich über den gesamten Westen und Osten Victorias. Zusammen mit den fünf bereits bestätigten Filialen, dem Verteilzentrum in Mickleham und der geplanten Zentrale in Melbourne beläuft sich die Gesamtinvestition von Kaufland in Victoria auf über 300 Millionen Euro, bis zu 2.400 neue Arbeitsplätze werden geschaffen.



"Unsere Planungen zeigen, dass wir ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum in ganz Victoria anstreben. Wir freuen uns darauf, Tausende von Arbeitsplätzen und neue Möglichkeiten für lokale Unternehmen zu schaffen", sagte Kern.



In Victoria hat in der vergangenen Woche der Bau an einer der ersten Filialen von Kaufland begonnen. "Wir sind der Stadt und unseren Stakeholdern sehr dankbar für ihr Feedback und ihre Unterstützung und werden weiterhin gemeinsam an einem kundenorientierten Einkaufserlebnis hier in Victoria arbeiten", so Kern. "Australien ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt, und wir freuen uns, mit ihr zu wachsen. Unser Ziel ist es, die Messlatte im Einzelhandel anzuheben und unseren Kunden kompromisslose Qualität im Lebensmittelhandel zu bieten."



Kaufland



Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und rund 132.000 Mitarbeitern in sieben Ländern. Mit durchschnittlich 25.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien oder Kroatien, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.



Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.



Pressekontakt:



Kaufland Unternehmenskommunikation, Anna Münzing, Rötelstraße 35,

74172 Neckarsulm, Telefon 07132 94-657790, presse@kaufland.de



Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/8202