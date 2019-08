PNE Wind, früher Plambeck Neue Energien, ist bereits seit mehr als 20 Jahren an der Börse. Seit Anfang dieser Woche allerdings gehen die Aktien des deutschen Windpark-Projektierers aus Cuxhaven steil. Nachdem PNE am Montag noch bei lediglich 2,95 Euro aus dem Handel ging, haben die Papiere auf aktuell 3,50 Euro zugelegt - ein sattes Plus von rund 18 Prozent. Dies ist zugleich der höchste Stand von PNE seit elf Jahren. Der aktuelle Aufschwung der Aktie an der Börse wird von einer überaus konkreten ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...