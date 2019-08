Baden-Baden (ots) - Neue Folgen und ein Jubiläum der SWR Schwarzwaldserie / ab 1. September 2019 im SWR Fernsehen



"Die Fallers" sind wieder da. Am Sonntag, 1. September 2019, geht die SWR Schwarzwaldserie mit neuen Folgen an den Start. Weil die SWR Schwarzwaldserie in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag feiert, wird es in diesem Herbst bei den "Fallers" besonders opulent zugehen: Am 22. September feiert Albert seinen Fünfundzwanzigsten mit einer Riesenparty und am 6. Oktober wird bei einer Kutschfahrt, mit der Hermann Faller seine Frau Johanna überrascht, der Schwarzwald an erster Stelle stehen. Ab 1. September 2019 wieder jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen.



Was alles passiert



Ein chinesischer Geschäftsmann erscheint auf dem Fallerhof und führt offenbar etwas Merkwürdiges im Schilde. Albert (Alessio Hirschkorn) plant seinen 25. Geburtstag mit einer Party, die beinahe schief geht. Franz (Edgar M. Marcus) erleidet einen Schwächeanfall und geht seiner Umgebung damit schwer auf die Nerven. Karl (Peter Schell) hat einen Unfall und liegt leblos im Stall. Es gibt Stress unter den Landfrauen und Johannas (Ursula Cantieni) Onlineshop wird verklagt.



Der Schwarzwald in der Hauptrolle



Zum 25. Geburtstag der "Fallers" wird es neben der opulenten Party für Albert am 22. September (Titel "Fünfundzwanzig Jahre") am Sonntag, 6. Oktober, noch eine außergewöhnliche "Fallers"-Folge geben. Unter dem Titel "Kutschfahrt" wird an diesem Tag der Schwarzwald die Hauptrolle spielen.



"Fallers"-Schwerpunkt im SWR Fernsehen



Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zeigt das SWR Fernsehen am Samstag, 21. September 2019, um 20:15 Uhr eine 90-minütige Dokumentation: "25 Jahre Die Fallers - Die schönsten Geschichten" erzählt die ganz großen Ereignisse aus einem Vierteljahrhundert "Die Fallers" noch einmal nach. Ab 22:50 Uhr folgt dann eine "lange Nacht" mit zehn ausgewählten "Fallers"- Folgen.



Sendungen:



25 Jahre "Die Fallers - Die schönsten Geschichten", 21.9.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen 25 Jahre "Die Fallers - Die lange Nacht", 21.9.2019, ab 22:50 Uhr, SWR Fernsehen



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks.



Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unter www.swr.de/diefallers oder in der ARD Mediathek zu sehen.



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" Ab 1. September 2019 wieder jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR Fernsehen



Informationen und Bildergalerie: http://swr.li/swrfernsehen-die-fallers-neue-folgen-2019



