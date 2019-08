Mainz (ots) - Tausende Flüchtlinge sitzen schon seit Tagen im Ostbahnhof von Budapest fest, als sich viele von ihnen am 4. September 2015 zum Aufbruch entschließen. Ihr Ziel ist Deutschland, der Weg soll entlang der Autobahnen führen. Als Angela Merkel mit den Bildern aus Ungarn konfrontiert wird, muss sie schnell eine Entscheidung treffen.



Vier Jahre nach den historischen Ereignissen zeigt das ZDF am Mittwoch, 4. September 2019, 20.15 Uhr, das Dokudrama "Stunden der Entscheidung - Angela Merkel und die Flüchtlinge". Bereits am Dienstag, 3. September 2019, 10.00 Uhr, steht der Film in der ZDFmediathek zur Verfügung. Das Dokudrama rekonstruiert den Tag, an dem Angela Merkel den Entschluss fasste, Tausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen.



"Was in den darauffolgenden Stunden geschieht, zählt zu den historischen Wendepunkten nicht nur der Ära Merkel, sondern auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", sagt Prof. Peter Arens, Hauptredaktionsleiter Geschichte und Wissenschaft im ZDF.



Neben den politischen Hauptakteuren bezieht das Dokudrama die Perspektive der Flüchtlinge mit ein. Der Syrer Mohammad Zatareih, der auch als Interviewpartner zu Wort kommt, hatte den Aufbruch im Bahnhof von Budapest maßgeblich initiiert. Das parallele Geschehen um beide Hauptfiguren bietet den dramaturgischen Leitfaden der szenischen und dokumentarischen Darstellung. Originalaufnahmen und Interviews ergänzen die Szenen.



Angela Merkel wird von Heike Reichenwallner gespielt, Mohammad Zatareih von Aram Arami. Regisseur ist Christian Twente. Das Drehbuch schrieben Sandra Stöckmann und Marc Brost.



Als Interviewpartner für das Dokudrama konnten neben anderen Sigmar Gabriel, damals Vizekanzler, Thomas de Maiziére, damals Bundesinnenminister, Peter Tauber, damals CDU-Generalsekretär, Martin Kaul, damals Reporter der "taz", und Mohamed Amjahid, der für die "ZEIT" berichtete, gewonnen werden. Die beiden Journalisten begleiteten 2015 den "March of Hope".



Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/stundenderentscheidung



Pressemappe: https://kurz.zdf.de/tSvz/



Sendungsseite und Trailer: https:kurz.zdf.de/ATl/



https://twitter.com/ZDFpresse



Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4361143