Der Elektroautobauer Tesla steigt ins Geschäft mit Autoversicherungen ein. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es in Kalifornien ein Versicherungsprodukt eingeführt, das sehr niedrige Prämien verspricht. Außerdem soll der Datenschutz gewahrt sein. Die Versicherung soll den Haltern von Tesla-Fahrzeugen bis zu 20 Prozent und in einigen Fällen bis zu 30 Prozent niedrigere Prämien als traditionelle Policen bieten, heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens. Das sei möglich, weil Tesla ein "einzigartiges ...

