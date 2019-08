SHIPSTA: Dank einmaligem Konzept für die digitale Logistikrevolution: SHIPSTA sichert sich Millionen-Funding DGAP-News: SHIPSTA / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme SHIPSTA: Dank einmaligem Konzept für die digitale Logistikrevolution: SHIPSTA sichert sich Millionen-Funding 29.08.2019 / 13:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 29.08.2019 - Mit Crowdsourcing und künstlicher Intelligenz sorgt SHIPSTA für einen einzigartigen Digitalisierungsschub in der Logistikbranche: Noch nie war der digitale Einkauf von Frachtraten so einfach. Das haben namhafte Investoren erkannt: RTP Global und MANGROVE CAPITAL PARTNERS unterstützen SHIPSTA mit einem großzügigen Millionenbetrag. Das Luxemburger Unternehmen SHIPSTA hat eine Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Millionenbereich durchgeführt. Hierfür konnten in der Pre-Series A-Runde die etablierten Venture Capital-Firmen RTP Global Investments und Mangrove Capital Partners gewonnen werden. "Die Logistikindustrie hinkt im Digitalisierungsprozess weiter hinterher - und bleibt dadurch oftmals ineffizient", sagt Anton Inshutin, Managing Partner RTP Global. "Uns gefällt die ehrgeizige Vision von SHIPSTA, einen Marktplatz für eProcurement zu entwickeln, der alle Prozesse massiv vereinfacht und alle Transportwege integriert." Auch Hans-Jürgen Schmitz - Mitgründer von Mangrove Capital Partner - lobt SHIPSTA: "Branchenexpertise und Teamerfahrung sind vor allem dann entscheidend, wenn man in einer etablierten Branche wie der Logistik mit digitaler Innovation punkten möchte. Das Gründerteam von SHIPSTA beeindruckt uns mit seinem umfassenden Produktwissen und seiner Vertriebserfahrung. Die Fähigkeit von SHIPSTA, frühzeitig Grosskunden für ihr Produkt zu gewinnen, ist ein großartiger Beweis dafür." Eine Investition in die Logistik der Zukunft SHIPSTA plant das neu gewonnene Kapital weiter in den revolutionären und im Seefrachtbereich einmaligen Marktplatz zu investieren. Zudem sollen die dazugehörigen Crowdsourcing- und KI-Projekte vorangetrieben werden, um Verlader und Carrier so einfach und schnell wie möglich zusammenzubringen, damit sie auf der SHIPSTA-Plattform gemeinsam die Frachtmengen optimal bündeln können. "Wir sind stolz darauf, dass wir derart erfolgreiche Investoren mit unserem SHIPSTA-Konzept überzeugen konnten", sagt Christian Wilhelm, Gründer und CEO. "Wir sind überzeugt, dass wir mit SHIPSTA die führende Lösung für den digitalen und autonomen Einkauf von Frachtvolumen haben." Über SHIPSTA SHIPSTA wurde 2015 als CLEAR LOGISTICS von Christian Wilhelm (CEO), Stefan Maratzki (CTO) und Oliver Ritzmann (CCO), gegründet. Das innovative Softwareunternehmen hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und eine Niederlassung im Digital Hub Logistics in Hamburg und gilt als führender Anbieter für eLogistik-Applikationen in Deutschland. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf eProcurement, der elektronischen Transportmarkt-Beschaffung. Die eProcurement-Plattform optimiert Einkaufs- und Ausschreibungsprozesse und vernetzt Verlader und Spediteure digital. Zu den Kunden von SHIPSTA zählen global agierende Unternehmen aus den Bereichen Food, High Tech, Pharma, Automotive etc. Über RTP Global RTP Global, ehemals ru-Net, ist eine Venture Capital-Firma, die in internationale Technologieunternehmen in der Startphase investiert. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat RTP Global in mehr als 40 Technologieunternehmen weltweit investiert. Dazu zählen große europäische Technologieunternehmen wie Yandex und Delivery Hero, die RTP Global sowohl finanziell als auch fachlich unterstützt hat. RTP Global investiert in Branchen, in denen das Unternehmen einschlägige Expertise vorweist und hohes Wachstumspotential sieht. Dazu zählen Bereiche wie Künstliche Intelligenz, FoodTech, HealthTech, Unterhaltung (einschließlich Sport), Mobilität, Transportwesen, PropTech, FinTech und E-Commerce. Über Mangrove Mangrove ist eine der führenden europäischen Venture Capital-Firmen, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2000 auf Früh(st)phasenfinanzierung ambitionierter Technologieprojekte mit globalem Marktpotential fokussiert. Zu den namhaften Unternehmen, die Mangrove von der Markteinführung an begleitet hat, gehören Unternehmen wie K-Health, RedPoints, Skype, Walkme oder Wix. Mangrove investiert schwerpunktmäßig in Europa und Israel. Pressekontakt Griffel & Co Kommunikation GmbH Gina Herkenberg Forsmannstraße 8 b 22303 Hamburg Tel.: 040 609 458 600 E-Mail: gh@griffel-co.com 29.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 865519 29.08.2019 AXC0204 2019-08-29/13:35