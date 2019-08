An ihrem ersten Tag im MDax haben die Papiere von Cancom am Donnerstag wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von 55,40 Euro genommen. Zuletzt legten die Papiere des IT-Dienstleisters, die für Axel Springer in den Index mittelgroßer Werte gekommen sind, um 3 Prozent auf 52,40 Euro zu.

Papiere des Immobilienentwicklers Instone Real Estate gaben indes um 1,8 Prozent auf 17,80 Euro nach, nachdem sie zuletzt positiv auf die Entscheidung der Deutschen Börse für eine Aufnahme in den SDax reagiert hatten.

Cancom liegen für 2019 aktuell mit fast 83 Prozent im Plus. Bei Instone sind es gut 7 Prozent. Gerade bei letzteren sehen Experten aber noch deutlichen Nachholbedarf mit Zielen bis zu 41 Euro./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

