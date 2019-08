DGAP Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG / Veröffentlichung

Fabasoft AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



2019-08-29 / 13:26

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort

unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Bericht: Quartalsbericht Q1

Deutsch:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2019_2020.pdf

Englisch:

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2019_2020.pdf



Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fabasoft AG

Honauerstraße 4

4020 Linz

Österreich

Internet: www.fabasoft.com

