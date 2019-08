Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum hellt sich wider Erwarten auf

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im August entgegen den Erwartungen aufgehellt, was an einer unerwartet günstigen Entwicklung in der Industrie und im Einzelhandel lag. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 103,1 (Juli: 102,7) Punkte. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf 102,3 Zähler gerechnet.

Arbeitslosigkeit steigt im August wegen schwacher Konjunktur

Die Schwäche der deutschen Konjunktur hat im August auch auf den Arbeitsmarkt übergegriffen. Er entwickelte sich etwas schlechter als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, nahm die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse um 4.000 Personen zu. Der Anstieg sei "allein auf die Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung aufgrund der konjunkturellen Eintrübung zurückzuführen".

Preisdruck in Bundesländern lässt im August nach

In einer Reihe von Bundesländern hat sich der Preisauftrieb im August abgeschwächt. In Hessen fiel die Jahresteuerung auf 1,3 Prozent, in Sachsen, Bayern und Brandenburg auf 1,4 Prozent und in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen auf 1,5 Prozent. Begünstigt wurde diese Entwicklung unter anderem durch Preisrückgänge für Heizöl und Kraftstoffe. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise mit Raten von 0,1 bis 0,2 Prozent, nur in Nordrhein-Westfalen stagnierten die Preise.

KfW: Deutscher Arbeitsmarkt trotz düsterer Aussichten stabil

Die KfW hält die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft angesichts diverser Risiken für alles andere als rosig. Am Arbeitsmarkt sei von einer Rezession aber noch nichts zu sehen, schreibt Volkswirt Martin Müller in einem Kommentar zu den aktuellen deutschen Arbeitsmarktdaten. "Die Zahl der offenen Stellen hat im Juli wieder zugenommen und die Beschäftigung steigt weiter", merkt Müller an.

IfW: Mindestlöhne langsamer als Tariflöhne steigen lassen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) fordert die Politik angesichts steigender Arbeitslosenzahlen in Deutschland dazu auf, die negativen Nebenwirkungen des Mindestlohns zu dämpfen. "Es ist zu befürchten, dass die unerwünschten Nebenwirkungen des Mindestlohns erst vollständig zu Tage treten, wenn die Wirtschaft sich in einem längeren Abschwung befindet", schreibt IfW-Arbeitsmarktexperte Dominik Groll in einem Kommentar zu den aktuellen deutschen Arbeitsmarktdaten.

Studie: Deutsche weiter skeptisch gegenüber Migration

Deutschland hat laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung vier Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise ein ambivalentes Verhältnis gegenüber Migration. Die Skepsis gegenüber Migration hat sich in den vergangen zwei Jahren leicht abgeschwächt, bleibt aber bei mehr als der Hälfte der Deutschen hoch. Auf der anderen Seite glauben zwei Drittel, dass Einwanderung einen positiven Effekt auf die Wirtschaft hat.

Frankreichs BIP-Zuwachs für zweites Quartal nach oben revidiert

Die französische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als zunächst berichtet. Wie die Statistikbehörde Insee in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. In der ersten Schätzung am 30. Juli war ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet worden. Im ersten Quartal hatte das BIP ebenfalls um 0,3 Prozent zugelegt.

Inflation in Spanien lässt im August unerwartet nach

Der Inflationsdruck in Spanien hat im August wider Erwarten nachgelassen. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) nur noch mit einer Jahresrate von 0,4 Prozent. Im Juli hatte der Wert 0,6 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für August mit einem Anstieg auf 0,8 Prozent gerechnet.

Conte erneut mit Regierungsbildung in Italien beauftragt

In Italien ist der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Dies teilte ein Präsidentensprecher in Rom mit. Am Mittwoch hatten sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische Oppositionspartei PD auf die Bildung einer Regierungskoalition unter Führung von Conte geeinigt.

Börse Italien fester - Neue Regierung stützt Bankenwerte

Im Einklang mit den übrigen europäischen Börsen tendiert der Mailänder Aktienmarkt am Donnerstag fester. Der Leitindex FTSE-MIB gewinnt 1 Prozent. Die Beilegung der Regierungskrise in Italien am Vorabend gibt den Kursen kaum noch zusätzlichen Schub. Sie hatten schon am Montag und Dienstag überdurchschnittlich stark zugelegt, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass Neuwahlen vermieden werden könnten.

Italienische Renditen fallen nach Auktion auf neues Allzeittief

Die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen ist nach erfolgreicher Auktion und der Bildung einer neuen Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD auf ein neues Allzeittief bei 0,925 Prozent gefallen. Nach Einschätzung der Rabobank dürfte das bullishe Momentum für italienische Anleihen noch sehr lange andauern. Im Handel wird nicht mehr ausgeschlossen, dass die zehnjährige Rendite sogar in den negativen Bereich abrutschen könnte.

Brexit-Gegner gehen rechtlich gegen Parlamentspause vor

In Großbritannien haben Gegner des Brexit rechtliche Schritte gegen die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause des Parlaments eingeleitet. Sie habe eine "dringende juristische Überprüfung" beantragt, sagte die Anti-Brexit-Aktivistin und Geschäftsfrau Gina Miller, die schon im Jahr 2017 einen juristischen Erfolg im Ringen um den Brexit errungen hatte, dem Sender BBC. Die von Johnson erwirkte verlängerte Parlamentspause sei "illegal".

Chefin der Konservativen in Schottland tritt zurück

Vor dem Hintergrund des Tauziehens um den EU-Austritt Großbritanniens hat die Parteichefin der Konservativen in Schottland, Ruth Davidson, ihren Rücktritt erklärt. Davidson nannte in einer Twitter-Kurzbotschaft vor allem persönliche Gründe, erwähnte aber auch den Brexit-Konflikt. Der Rücktritt der 40-Jährigen ist für die schottischen Konservativen ein herber Verlust.

China und USA reden über für September geplante Handelsgespräche

Das chinesische Handelsministerium hat erklärt, dass Peking und Washington im laufenden Handelsstreit "in effektiver Kommunikation" bleiben. Beide Seiten diskutierten immer noch darüber, ob sie die für September geplanten Gespräche fortsetzen sollten, sagte Gao Feng, Sprecher des chinesischen Ministeriums, in seinem wöchentlichen Briefing. Gao sprach jedoch auch die Warnung aus, dass China umfangreiche Gegenmaßnahmen gegen die höheren US-Zölle ergreifen könnte.

Hunderte US-Firmen und Verbände fordern Ende des Zollstreits mit China

Mehrere hundert Unternehmen und Wirtschaftsverbände in den USA haben die Zollpolitik der Regierung scharf kritisiert und ein Ende des Handelsstreits mit China gefordert. Die jüngst von den USA angekündigten neuen Strafzölle kämen "zum schlechtesten Zeitpunkt", nämlich inmitten der Lieferungen für das Jahresendgeschäft, heißt es in einem an Präsident Donald Trump gerichteten Schreiben. Unterzeichnet wurde es etwa von Vertretern der Software-, Mode- und Chemiebranche.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Aug Verbraucherpreise +1,3% (Juli: +1,4%) gg Vorjahr

Schweden Aug Verbrauchervertrauen 94,0 (Juli: 97,7)

Schweden Aug Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 96,5

