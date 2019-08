Unterföhring (ots) -



-Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann berichten ab

17.30 Uhr live aus dem Stadion An der Alten Försterei -14 Stunden Bundesliga live: Sky Experte Didi Hamann und Jessica

Libbertz mit der Original Sky Konferenz am Samstag ab 14.00 Uhr, Sky

Experte René Adler und Esther Sedlaczek am Sonntag ab 14.30 Uhr -Eintracht-Profi Marco Russ und Mainz-Sportvorstand Rouven

Schröder am Sonntagabend bei "Sky90" -Weltmeister Christoph Kramer am Montag ab 19.00 Uhr "Wontorra On

Tour" -Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets können

Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein Unterföhring, 29. August 2019 - Nach den ersten beiden Spieltagen konnten gleich fünf Teams die maximale Punkteausbeute einfahren, insgesamt sieben sind zum Auftakt ohne Niederlage geblieben. Dem gegenüber stehen insgesamt acht Mannschaften, die noch sieglos sind. Am Samstag und Sonntag überträgt Sky acht Partien des 3. Spieltags live und exklusiv und berichtet insgesamt 14 Stunden live aus der Bundesliga.



Höhepunkt des Spieltags ist das "tipico Topspiel der Woche", zu dem Union Berlin den BVB empfängt. Die Dortmunder sind gut in die neue Saison gestartet und konnten sich mit acht erzielten Toren an den ersten beiden Spieltagen an die Tabellenspitze setzen. Union Berlin konnte in Augsburg den ersten Punkt und das erste Tor seiner Bundesliga-Zugehörigkeit feiern - gegen den BVB soll nun auch erstmals vor heimischem Publikum gejubelt werden.



Ab 17.30 Uhr berichten Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann live aus dem Stadion An der Alten Försterei. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD steht das "tipico Topspiel der Woche" auch im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD sowie für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.



Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann eröffnen den Samstag des 3. Spieltags bei Sky bereits um 14.00 Uhr. Sie stimmen die Zuschauer im "tipico Countdown" auf die Spiele des Nachmittags ein und analysieren die Begegnungen im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore". Unter anderem trifft dann der FC Bayern München auf den 1. FSV Mainz 05. Beim Rekordmeister könnte Neuzugang Philippe Coutinho sein Heim- und Startelf-Debüt feiern. Außerdem hoffen am Samstagnachmittag die noch punktlosen Aufsteiger aus Köln und Paderborn auf erste Zähler in Freiburg bzw. Wolfsburg.



Am Sonntag ist René Adler erstmals als Sky Experte in der Bundesliga im Einsatz. Der ehemalige Nationaltorhüter ist bei Moderatorin Esther Sedlaczek zu Gast und wird die Sonntagsspiele der Bundesliga analysieren. In der frühen Begegnung stehen sich Werder Bremen und der FC Augsburg gegenüber, im Anschluss empfängt Eintracht Frankfurt Fortuna Düsseldorf.



Marco Russ und Rouven Schröder am Sonntag bei "Sky90", "Wontorra On Tour" am Montag mit Christoph Kramer



Direkt nach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Frankfurt und Düsseldorf meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr um 19.55 Uhr mit einer neuen Ausgabe von "Sky90". Zu Gast ist dieses Mal Marco Russ. Der 34-jährige Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, der sich vor gut zwei Jahren nach Krebserkrankung und anschließender Chemotherapie zurück auf den Platz gekämpft hatte, erlitt vor Saisonbeginn einen Achillessehnenriss und kann seiner Mannschaft derzeit nur zuschauen.



Außerdem ist unter anderem Rouven Schröder, Sportvorstand des 1. FSV Mainz 05, im Studio. Seine Mannschaft eröffnete die neue Spielzeit mit zwei Niederlagen und ist am Samstag zu Gast beim Titelverteidiger in München.



Christoph Kramer bei Jörg Wontorra



Zu Beginn der Länderspielpause ist Jörg Wontorra zu Besuch bei einem der Weltmeister von 2014. Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, der mit seinem Team am Freitagabend gegen RB Leipzig spielt, ist der Gast bei "Wontorra On Tour". Die neue Ausgabe wird am Montagabend um 19.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und im Free-TV auf Sky Sport News HD ausgestrahlt, zudem im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Darüber hinaus steht die Sendung im Anschluss auch auf Abruf zur Verfügung.



"Bundesliga kompakt" mit Gladbach - Leipzig am Freitag



Bereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt" unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführliche Spielzusammenfassung der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig.



Mit Sky Q die Bundesliga auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben



Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, eine Partie pro Spieltag - in der Regel das "tipico Topspiel der Woche" am Samstagabend - in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr. Immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags stehen ihnen Highlight-Videos aller Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky auch live überträgt, direkt über den Receiver auf Abruf zur Verfügung.



Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein



Die Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.



Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele Highlights sehen



Mit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bis Spielende abrufbar sind.



Live im Stadion dabei sein mit Extra, dem neuen Treueprogramm von Sky



Sky Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Topspiele der Bundesliga-Spiele exklusiv live im Stadion zu erleben. Denn mit dem neuen Treueprogramm Extra schickt Sky seine Kunden jede Woche zu exklusiven Erlebnissen und den größten Live-Sport-Events wie z.B. zum DFB-Pokal, zur Premier League und der UEFA Champions League - und natürlich in die Stadien der Bundesliga. Bei Extra dabei zu sein kostet Sky Kunden nichts zusätzlich. Je länger ein Kunde dabei ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn.



Ausführliche Informationen zu Extra sind unter sky.de/extra verfügbar.



Der 3. Bundesliga-Spieltag 2019/20 bei Sky:



Freitag:



22.30 Uhr: "Sky Sport kompakt" mit Highlights von Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



14.00 Uhr: "tipico Countdown" und die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Didi Hamann



15.15 Uhr: FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: FC Schalke 04 - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Moderation: Jessica Libbertz, Sky Experte: Didi Hamann



17.30 Uhr: Das "tipico Topspiel der Woche" 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD und Sky Sport UHD, Moderation: Sebastian Hellmann, Sky Experte: Lothar Matthäus



21.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sonntag:



14.30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Augsburg und Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Moderation: Esther Sedlaczek, Sky Experte: René Adler



19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderator: Patrick Wasserziehr



21.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Montag:



19.00 - 20.00 Uhr: "Wontorra On Tour" auf Sky Sport News HD



