Die US-Wirtschaft hat im Frühling spürbar an Schwung verloren. Im zweiten Quartal wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft auf das Jahr hochgerechnet um 2,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Ergebnis der Erstschätzung wurde leicht um 0,1 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Ökonomen hatten dies erwartet. Zum Jahresstart war die Wirtschaft noch wesentlich stärker um 3,1 Prozent gewachsen.

In den USA werden Wachstumszahlen stets auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet. Wachstumszahlen aus den beiden großen Wirtschaftsräumen sind deshalb nicht unmittelbar miteinander vergleichbar./bgf/jkr/jha/

