Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc (OTC-PINK: WFTIQ) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") hat die Unterzeichnung eines Rahmenvertrags mit dem internationalen norwegischen Energieunternehmen Equinor über Liner Hanger-Systeme im Wert von 80 Mio. $ gemeldet. Das auf vier Jahre angelegte Geschäft ist der größte Rahmenvertrag über Liner Hanger-Systeme, den Weatherford jemals abgeschlossen hat.



Mark Hopmann, President of Completions bei Weatherford, sagte: "Weatherford ist der Marktführer bei Liner Hanger-Technik in der Nordsee. Wir sind für eine tadellose Realisierung bekannt. Unsere Liner Hanger-Systeme bieten überragende Leistung und Zuverlässigkeit bei reduzierten Betriebskosten."



Weatherford hat seine Liner Hanger-Systeme ursprünglich für die Nordsee entwickelt. Heute kommen sie rund um die Welt zum Einsatz und werden für ihre Strapazierfähigkeit in routinemäßigen und qualitätskritischen Anwendungen geschätzt. Die erstklassigen Systeme haben sich unter den widrigsten Einsatzbedingungen bewährt, beispielsweise bei Ultratief-, abgelenkten und Extended-Reach-Bohrungen. Weatherford stellt fast alle Komponenten seiner Liner Hanger-Systeme selbst her. Das hochqualitative Design stellt sicher, dass Betreiber zuverlässig die Gesamttiefe erreichen können.



Die Liner Hanger-Technik des Unternehmens verkürzt die Länge des letzten im Bohrloch gesetzten Liners um mehrere hundert Meter. Anstatt eine einzelne Futterrohrtour bis an die Bohrlochöffnung zu führen, lässt sich mit dieser Technik der Liner unterirdisch aufhängen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Futterrohreinbau lassen sich enorme Einsparungen realisieren, insbesondere in Bezug auf Zeit und Kosten für Zementierung.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen mit mehr als 24.500 Mitarbeitern ist in über 80 Ländern vertreten und betreibt ein Netzwerk von 620 Standorten für Produktion, Service, Forschung und Entwicklung und Schulung. Für weitere Informationen besuchen Sie www.weatherford.com und folgen Sie Weatherford auf LinkedIn, Facebook, Twitter und YouTube.



