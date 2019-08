Berlin (ots) - Zu den Äußerungen von CSU-Innenminister Herrmann, wer sich in Seenot bringe, müsse zurück nach Afrika gebracht werden, erklärt der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland:



"Herrmann hat vollkommen recht: Menschen, die sich bewusst in Seenot bringen, müssen ohne Umwege dorthin zurückgebracht werden, von wo aus sie in See stachen. Es darf keine Routine geben, diese Menschen automatisch nach Europa zu holen. Dafür gibt es auch keinen vernünftigen Grund.



Diese Menschen missbrauchen bewusst das internationale Seerecht für ihr persönliches Fortkommen. Das muss unterbunden werden. Sie nach Europa zu holen, fördert diesen Missbrauch. Es ist unverantwortlich, da es weitere Menschen animiert, sich in Seenot zu begeben.



Es müssen hierfür Rückkehrzentren in Nordafrika aufgebaut werden, wohin diese Menschen gebracht werden können. Auch hier hat Herrmann recht. Allerdings muss die CSU ihre vernünftigen Ideen nicht nur zu Wahlkampfzeiten fordern, sondern auch endlich in Berlin durchsetzen."



