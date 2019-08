Pokémon-Strategie- und Kampfspiel jetzt als Download erhältlich, nur für kurze Zeit auch mit speziellen In-Game-Events und -Prämien

DeNA Co., Ltd., hat heute in Zusammenarbeit mit der Pokémon Company das mit Spannung erwartete Mobile-Game "Pokémon Masters" für Android- und iOS-Geräte weltweit veröffentlicht. Das Spiel steht ab sofort unter den nachfolgenden Links zum Download zur Verfügung.

Links für Downloads

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.a12026418

App Store (iOS): https://apps.apple.com/app/id1442061397

Bei "Pokémon Masters" handelt es sich um ein Strategie- und Kampfspiel, in dem die Spieler Teams aus Sync-Paaren (bestehend aus einem Trainer und dem zu ihm gehörenden Pokémon) bilden, um dann zu dritt in einem in Echtzeit ausgetragenen Kampf gegen drei KI-Gegner anzutreten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung können 65 Sync-Paare gebildet werden, und die Spieler können sich so mit legendären Duos wie Connie und Lucario, Brix und Geckarbor, Sandra und Seedraking usw. zusammentun. Das Spiel findet an einem ganz neuen Ort statt, nämlich auf der Insel Pasio, wo sich Trainer und ihre Pokémons aus jeder bekannten Pokémon-Gegend zu einem Wettkampf eingefunden haben.

Die Echtzeit-Kampfmechanik mit drei gegen drei in "Pokémon Masters" ist eine neuartige Variante des Pokémon-Kampfmodus. Die Spieler können dabei eine Vielzahl von Bewegungen ausführen, während ihr KI-Gegner gleichzeitig Attacken vornimmt. Jede Bewegung benötigt eine bestimmte Menge an Energie, was im Bewegungsmesser des Spielers angezeigt wird. Dieser füllt sich im Verlauf des Kampfs allerdings auch laufend wieder. Der Kampf ist vorbei, sobald ein Spieler das Sync-Paar des KI-Gegners besiegt hat. Die Spieler müssen ein Team zusammenstellen, auf ihren Bewegungsmesser achten und die besten Bewegungen auf strategisch geschickte Weise zu den passendsten Zeitpunkten einsetzen, um sich den Sieg zu sichern.

"Pokémon Masters" verfügt über Einzelspieler- sowie Multiplayer-Modus. Im Multiplayer-Modus können sich die Spieler mit zwei anderen Spielern auf der ganzen Welt zusammenschließen, um gegen ein Team aus KI-Gegnern anzutreten.

Zur Feier der Veröffentlichung von "Pokémon Masters" sind für kurze Zeit auch spezielle In-Game-Events und -Prämien verfügbar. Ein Story-Event mit Blau, dem legendären Pokémon-Trainer aus der Kanto-Region, steht vom 2. bis 29. September zur Verfügung: Spieler können sich mit Blau und seinem Pokémon-Partner Tauboss zusammentun, um gegen andere Trainer aus der Kanto-Region anzutreten und Spezialprämien zu gewinnen.

Die Spieler können sich auch bis zu 3000 Juwelen verdienen, die zur Aufnahme neuer Sync-Paare in ihr Team verwendet werden können und für 10 Sync-Paar-Erkundungen ausreichen. Für kurze Zeit gibt es weitere In-Game-Items dafür, wenn sie das Spiel zum ersten Mal laden, wenn sie sich täglich während bis zu zehn Tagen anmelden und wenn sie an Missionen zur Feier der Veröffentlichung teilnehmen.

Weitere Einzelheiten zu diesen speziellen In-Game-Events und -Prämien werden in der ersten Folge von "Pokémon Masters News" (https://youtu.be/ihJ0dcP1WuY) erklärt, wo Yu Sasaki, der verantwortliche Produzent von "Pokémon Masters" bei DeNA, die neuesten Informationen zum Spiel bespricht.

"Pokémon Masters"ist ein kostenlos spielbares Spiel mit applikationsinternen Zusatzkäufen, das mit Android- und iOS-Geräten kompatibel ist. Das Spiel steht auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch und Chinesisch (Langzeichen) zur Verfügung. Lehrreiche Infos über "Pokémon Masters" finden sich unter https://pokemonmasters-game.com/en-US.

Bleiben Sie auch mit den offiziellen Social-Media-Auftritten auf Twitter (https://twitter.com/PokemonMasters), Facebook (https://www.facebook.com/PokemonMastersGame) und Instagram (https://www.instagram.com/pokemonmastersgame) sowie mit dem offiziellen YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/c/PokemonMastersGame) verbunden, um Neuigkeiten zum Spiel zu erfahren.

Über DeNA

DeNA (Aussprache wie "DNA") entwickelt und betreibt eine breite Auswahl an Mobile- und Online-Diensten wie Spiel-, E-Commerce-, Unterhaltungs-, Gesundheits-, Automobil- und weitere diversifizierte Angebote. DeNA wurde 1999 gegründet, verfügt über mehr als 2000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Das Ziel von DeNA ist es, die Welt durch die Nutzung von Internet und KI zu erfreuen und zu beeinflussen. DeNA Co., Ltd., ist an der Tokioter Börse notiert (2432). Weitere Informationen finden Sie unter dena.com/intl/.

Über Pokémon

The Pokémon Company International, eine Tochtergesellschaft der japanischen Pokémon Company, verwaltet die Pokémon-Marke außerhalb Asiens und ist zuständig für Markenmanagement, Lizenz- und Marketingmaßnahmen, das Pokémon-Sammelkartenspiel, die Zeichentrickfilmserie, Heimunterhaltung sowie die offizielle Pokémon-Website. Pokémon gibt es in Japan seit 1996 und ist heute eine der beliebtesten Unterhaltungsmarken für Kinder auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pokemon.com.

