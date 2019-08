Berlin (ots) - IFA erneut Wachstums- & Innovationsmotor - Ausstellungsflächen ausgebucht - IFA NEXT mit Partnerlandpremiere Japan - Globale CEOs bei den IFA Keynotes - SHIFT Automotive zeigt Zukunft der Mobilität - IFA Global Markets fest etabliert



Berlin, 29. August 2019 - Die global führenden Hersteller und Marken kommen mit einer wahren Innovationsflut nach Berlin und präsentieren ihre wegweisenden Neuheiten: Sprachgesteuerte, vernetzte Geräte für das Smart Home, Künstliche Intelligenz in immer mehr Produkten, Fernseher mit einer beeindruckenden Bildqualität, faltbare und flexible Displays sowie neue Formen der Mobilität sind nur einige der Top-Trends der IFA 2019.



Der Erfolg der IFA setzt sich auch in diesem Jahr eindrucksvoll fort. Sowohl das Marken-Gelände unter dem Funkturm als auch der nur für Fachbesucher zugängliche Bereich IFA Global Markets für Zulieferer und Komponentenhersteller in der Station Berlin sind erneut vollständig belegt. Mit den exklusiven Keynotes der globalen Spitzenmanager von Huawei, Qualcomm, Roku und Arcelik, die auf die aktuellen Herausforderungen in Technologie und Politik Antworten geben werden, bestätigt die IFA erneut ihre internationale Ausnahmestellung und führende Position als globaler Marktplatz und Treffpunkt der Branchen.



"Die IFA 2019 wird auch in diesem Jahr die bedeutenden Trends der Produkte und Lösungen im Bereich Home Appliances und Consumer Electronics sowie angrenzender Branchen widerspiegeln. Sie gibt Ausblicke auf Produkte und Technologien, die künftig unseren Lebensstil beeinflussen werden. Gleichzeitig ist sie Treffpunkt aller Beteiligten im Markt: Industrie und Handel, Fachbesucher und Medien sowie natürlich das breite Publikum - diejenigen, für die alle Produkte letztendlich entwickelt und produziert werden", erklärt Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Veranstalterin der IFA. Kamp führt weiter aus: "Mit diesem Konzept, alles auf einer Messe zu vereinen, ist die IFA die weltweit bedeutendste Plattform ihrer Art."



"Innovationen sind heutzutage mehr denn je eine Gemeinschaftsarbeit. Nicht nur unzählige Menschen, sondern auch viele unterschiedliche Unternehmen tragen zu neuen Produkten und Technologien bei. Das ist kein Wunder, denn damit kommt eine Vielzahl an Branchen und Sichtweisen ins Spiel, die das Potential für neue Ideen erweitert. Kurz gesagt: je diverser diese Vielfalt, desto größer der Raum für Inspirationen", so Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Berlin.



IFA NEXT mit Japan an der Spitze zur mehr Coinnovation



IFA NEXT lädt ein, die breite Vielfalt und Stärke der japanischen Innovationskultur zu entdecken. Japan ist das erste Partnerland von IFA NEXT und damit offizieller "IFA Global Innovation Partner".



Künstliche Intelligenz, IoT - das Internet der Dinge - und das neue 5G-Mobilfunknetz sind nur einige Fokusthemen der globalen Innovationsbühne IFA NEXT in Halle 26. Inmitten der Halle verstärken zwei Präsentationsflächen - die "Innovation Engines" - die Kommunikationskraft der ausgestellten Produktlösungen, Technologien und Services. IFA NEXT setzt sich damit aus einem aufregenden Mix aus Start-Ups, Tech-Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen.



IFA NEXT Conventions - Globale Bühnen für Top-Themen der Branchen Bei den IFA-Keynotes präsentieren ambitionierte, einflussreiche, globale CEOs offen, kritisch und kontrovers Strategien für die digitale Zukunft.



Vor dem Hintergrund politischer und wirtschaftlicher Diskussionen ist es von besonderer Bedeutung am ersten Tag sowohl einen chinesischen, als auch einen amerikanischen Global Player live zu erleben.



Warum 5G die Technologie sein könnte, die IoT, autonomes Fahren und Smart Devices maßgeblich verändern wird, erläutert Chengdon (Richard) Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group (IFA Opening Keynote, 6. September, 10:30 Uhr). Auch der Präsident des amerikanischen Chipherstellers Qualcomm, Cristian Amon, vertritt die Auffassung, dass 5G den technologischen Fortschritt grundlegend vorantreiben und damit die nächste große Ära "ein Zeitalter großer Erfindungen" einleiten wird (IFA Keynote, 6. September, 14 Uhr).



Anthony Wood, Gründer, Chairman und CEO von Roku, Inc., ist der erfolgreichste Herausforderer von Netflix und TV-Stationen. Wood spricht über die Visionen und Innovationen, die Fernsehen weiter transformieren werden (IFA Keynote, 7. September, 10:30 Uhr).



Mit zwölf globalen Marken ist Arcelik in vielen Ländern marktführend, darunter zwei der größten europäischen Hausgerätemarken Beko und Grundig. Im Rahmen der IFA Keynote wird Hakan Bulgurlu, CEO Arçelik, seine Strategien und die weltweit bedeutende Stellung seines Unternehmens präsentieren (IFA Keynote, 7. September, 14 Uhr).



Die Macht der Daten ist in diesem Jahr das Top-Thema des IFA+ Summit - dem Zukunftskongress der IFA. Am 8. und 9. September geben zahlreiche internationale Speaker einen Ausblick auf die Entwicklung disruptiver Technologien der digitalen Zukunft.



Shalev Lifshitz, das 16-jährige "KI-Wunderkind", ist Forscher im Bereich Künstlicher Intelligenz und einer der jüngsten Unternehmer weltweit. Shalev entwickelt künstliche neuronale Netze, die darauf abzielen, sich wie das menschliche Gehirn zu verhalten. Darüber hinaus arbeitet Shalev am SickKids-Krankenhaus in Toronto an der Entwicklung eines Computer-Vision-Systems zur Beschleunigung von Diagnose- und Arzneimittelentdeckungsprozessen.



Dr. Shermin Voshmgir ist Gründerin des BlockchainHubs, einem Informations-Hub und Think Tank mit Sitz in Berlin, der weltweit interdisziplinär die Entwicklung der Blockchain-Technologie vorantreibt, kommuniziert und diskutiert. Blockchain hat laut Voshmgir das Potenzial, unsere heutigen Probleme im Bereich Datenschutz zu lösen.



Auf der Mobility-Convention SHIFT Automotive kommen am 10. und 11. September Start-ups, Technologieriesen, Automobilhersteller und Stadtplaner zusammen, um zu diskutieren, wie neueste Technologien und zukunftsweisende Mobilitätskonzepte unsere Lebens-, Arbeits- und Fahrweise verändern werden.



Sarah-Jayne Williams, Leiterin Smart Mobility bei Ford Europa, stellt in ihrem Vortrag "Reimagining Urban Transport: Smart Vehicles in a Smart World" die neusten Forschungsergebnisse von Ford vor. Sie wird erläutern, wie Daten zur Transformation des städtischen Verkehrs beitragen können.



Jay Ward, Creative Director der Pixar Animation-Franchise "CARS", selbsternannter Auto-Nerd und Berater für Firmen wie Audi, BMW, Mini und Renault, wird einer der Hauptredner der diesjährigen SHIFT Automotive sein. Ward analysiert wie mit dem Trend zum autonomen Fahren ein neues Storytelling für Autos entsteht, was sowohl das Fahrerlebnis als auch das Entertainment für Passagiere verändert.



"Coinnovation, also Innovatoren aus verschiedenen Branchen zusammenzuführen, sehen wir als essentielle Aufgabe der IFA. Es geht nicht um die Präsentation der neuesten Automobile oder allein um die aktuellste technologische Entwicklung - der Nutzen-Aspekt und die konkreten Auswirkungen für den Konsumenten stehen hier im Fokus. SHIFT Automotive geht in ihr zweites Jahr und zeigt, dass wir nicht nur Entwicklungen aufgreifen, sondern gezielt Trends setzen wollen", so Jens Heithecker, IFA Executive Director.



Europas größte Sourcing Plattform - IFA Global Markets



"Parallel zur Markenmesse unter dem Berliner Funkturm hat sich IFA Global Markets längst als Europas größte Sourcing Plattform etabliert. Mit 20.000 Quadratmetern ist dieser B2B-Marktplatz erneut vollständig belegt.", so IFA Direktor Dirk Koslowski.



Auf dem nur für Fachbesucher zugänglichen Handelsplatz IFA Global Markets in der STATION Berlin, nahe dem Potsdamer Platz, treffen sich vom 8. bis 11. September Zulieferer, Komponenten-Hersteller, sowie OEMs/ODMs mit Kunden und Partnern der Consumer- und Home Electronics-Branchen.



Trends der Branchen



Künstliche Intelligenz, kurz KI, setzt in diesem Jahr spannende Trends: Viele Gerätearten arbeiten auf Basis dieser Technologie und lernen selbst, um immer leistungsfähiger zu werden und erhöhten Kundennutzen zu bieten. Dazu gehören beispielsweise Bildskalierung auf 8k-Auflösung, Sprachsteuerung und Tonoptimierung. Die IFA zeigt zudem erste Endgeräte für 5G, die Technik für superschnelle Kommunikationsnetze der nächsten Generation. Netzbetreiber präsentieren Ausbau-Pläne, Anwendungsszenarien zeigen zudem, was von 5G auf mittlere Sicht zu erwarten ist: Sehr hohe Bandbreiten und verzögerungsfreie Kommunikation.



Ein weiterer Trend sind flexible Displays für Fernsehgeräte, Smartphones oder Tablets. Neben zahlreichen Prototypen gibt es auch schon Seriengeräte zu sehen, zum Beispiel einen Großbild-Fernseher mit rollbarem Bildschirm oder Tablets, die sich auf die halbe Größe zusammenfalten lassen und dann als Smartphone funktionieren.



3D-Tonformate und 360 Grad-Wiedergabe mit rundum strahlenden Lautsprechern, die auch die Höhendimension des Raums akustisch ausleuchten, verleihen dem Begriff Raumklang eine neue Bedeutung. Dazu gehören auch 3D-Tonformate für die Kopfhörer-Wiedergabe.



Auch bei den Hausgeräten zieht zunehmend Künstliche Intelligenz (KI) ein - beispielsweise bei der Auswahl des passenden Waschprogramms von Waschmaschinen. Im Zusammenspiel mit dem allgemeinen Trend zur Vernetzung entstehen so immer smartere, vielseitigere und leistungsfähigere Produkte.



Nach wie vor sind Kriterien wie Nachhaltigkeit, Energie-Effizienz und Ressourcenschonung für die Verbraucher von hoher Bedeutung. Hier setzen die neuen Hausgeräte wieder neue Maßstäbe für einen möglichst geringen Verbrauch von elektrischer Energie, Wasser und Waschmitteln.



Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Gesundheit. Schlagworte wie gesunde Essenszubereitung, Ernährung, Fitness, Wohlbefinden und saubere Umgebungsluft sind stark gefragt. Ein weiterer Aspekt ist gezieltes körperliches Training, unterstützt von der Technik, beispielsweise durch am Körper zu tragende Fitnesstracker.



Marktentwicklung in Deutschland im ersten Halbjahr leicht unter Vorjahresniveau



Der Markt für Home Electronics-Produkte (HE), dargestellt im HEMIX, Home Electronics Market Index, bewegt sich im ersten Halbjahr 2019 mit einem geringen Minus von 1,4 Prozent leicht unter Vorjahres-Niveau. So wurde in den Monaten Januar bis Juni 2019 ein Gesamt-Umsatzvolumen von 19,2 Milliarden Euro erreicht, nach 19,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum.



Mit einem Umsatz von rund 12,3 Milliarden Euro weist der Bereich Consumer Electronics im ersten Halbjahr 2019 ein Minus von 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahrszeitraum auf. Die Unterhaltungselektronik (- 7,1 %, rund 3,9 Mrd. Euro) und privat genutzte Telekommunikation (- 4,1 %, knapp 5,4 Mrd. Euro) verzeichneten jeweils ein Umsatzminus. Lediglich die privat genutzten IT-Produkte (+ 0,3 %, rund 3 Mrd. Euro) konnten den Umsatzrückgang aus dem ersten Quartal 2019 stoppen.



Beide Elektro-Hausgeräte-Segmente zeigten im ersten Halbjahr 2019 erneut eine positive Entwicklung: Elektro-Großgeräte verzeichneten ein Umsatzplus von 1,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, die Elektro-Kleingeräte generierten einen Zuwachs um 7,1 Prozent und 2,6 Milliarden Euro Umsatz.



Die IFA wird den internationalen und nationalen Märkten auch in diesem Jahr positive Impulse geben. Für das Gesamtjahr 2019 wird für den Markt der Home Electronics-Produkte eine stabile Marktentwicklung auf Vorjahresniveau erwartet.



Hans-Joachim Kamp: "Es steht außer Zweifel, dass anhaltende Diskussionen zu globalen Handelskonflikten, politischen Streitigkeiten und auch zum Brexit ihren Einfluss auf das Kaufverhalten der Konsumenten bei Neuanschaffungen haben. Die Niedrigzinsen sorgen weiter dafür, dass die Verbraucher ihr Geld nicht verstärkt auf die Bank tragen, so dass wir für das zweite Halbjahr, auch durch die Impulse der IFA, positiv gestimmt sind."



