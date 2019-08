Zatec, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - - Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire, beginnt den Eröffnungs-Event mit einer Willkommensrede, in der er diesen bedeutenden Moment würdigt



- Nexen Tire stellt mit der Eröffnung des Europa-Werks seine vier großen weltweiten F&E- und Produktionsnetze fertig - in Vorbereitung auf die nächste "Global Nexen"-Ära



Nexen Tire, ein führender weltweit aktiver Reifenhersteller, freut sich, über die offizielle feierliche Eröffnung mit Banddurchtrennung des Werks von Nexen Tire Europe in Zatec (Tschechische Republik) informieren zu können. Die Veranstaltung fand am Mittwoch, den 28. August, um 10.00 Uhr statt.



Die feierliche Eröffnung des Werks von Nexen Tire Europe stand unter dem Motto "Eine neue Welle für die Zukunft", das die neue Ära von Global Nexen umreißt. Über 300 Gäste nahmen teil, darunter Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire; Petr Ocko, Stellvertretender Minister für Industrie und Handel der Tschechischen Republik; Oldrich Bubenicek, Gouverneur der Region Usti nad Labem; Zdenka Hamousova, Bürgermeisterin von Zatec; Moon Seoung-hyun, der koreanische Botschafter in der Tschechischen Republik; wichtige Vertreter der Felder Erstausrüstung und Umrüstung, Geschäftspartner, die Lokalpresse, Baupersonal sowie Werksmitarbeiter. Die Gäste würdigten die Fertigstellung der vier großen weltweiten F&E- und Produktionsnetze von Nexen Tire und tauschten sich detailliert über die angesehenen Strategien und Technologien Nexen Tires aus.



"Die Eröffnung des Europa-Werks wird Nexen Tire effizienter machen und in die Lage versetzen, schneller auf benachbarte Autohersteller zu reagieren. Wir haben erkannt, dass es wichtig ist, unseren Kunden räumlich näher zu sein, und haben eine Produktionsbasis geschaffen, um noch schneller und flexibler auf deren Bedarf eingehen zu können", so Travis Kang, Global CEO von Nexen Tire. "Als Koreas führender Hersteller - mit 77 Jahren an Kenntnissen und Technologie in der Reifenbranche - planen wir, unsere weltweite Produktionskapazität aufzustocken, Herausforderungen zu überwinden und in der weltweiten Reifenbranche bedeutende Schritte zu machen."



Nach der feierlichen Eröffnung mit Banddurchtrennung konnten die teilnehmenden Gäste das neue Werk besichtigen und lernten die "Smart Factory" kennen. Durch ein Betriebssystem, das Fehler im Voraus aufspüren kann, sind Produkte ohne Abstriche in der Produktqualität möglich.



Das Werk von Nexen Tire Europe hat seinen Betrieb im April 2019 aufgenommen. Durch seine Lage in der Tschechischen Republik hat das neue Werk hervorragenden Zugang zu Europas größten Märkten wie Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. In Kombination mit einem F&E-Zentrum und dem Smart-Factory-Konzept wird das Europa-Werk dem Unternehmen eine großartige Produktionsbasis bieten, um die weltweite Produktionskapazität Nexen Tires steigern zu können.



###



Informationen zu Nexen Tire



Nexen Tire, gegründet 1942, ist ein weltweit aktiver Reifenhersteller mit Stammsitz in Südkorea. Als einer der weltweit am schnellsten wachsenden Reifenhersteller kooperiert Nexen Tire mit über 500 Händlern in 137 Ländern weltweit (Stand Mai 2019) und besitzt vier Produktionsstätten - jeweils eine in Yangsan und Changnyeong (Südkorea), eine in Qingdao (China), und eine weitere in Zatec (Tschechische Republik), die 2019 ebenfalls den Betrieb aufgenommen hat. Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und leichte LKWs her - mit fortschrittlicher Technologie und exzellentem Design. Daneben konzentriert sich das Unternehmen auf die Herstellung von UHP-Reifen - ebenfalls basierend auf fortschrittlicher Technologie. Nexen Tire beliefert weltweit aktive Automobilhersteller verschiedener Länder rund um den Globus mit Erstausrüstungsreifen. 2014 sicherte sich das Unternehmen die vier führenden Design-Auszeichnungen der Welt, was bis dahin keinem anderen Reifenhersteller gelungen war. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.nexentire.com (http://www.nexentire.com/).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/966848/Nexen_Tire_New_Europe_Plant.jpg



Pressekontakt:



Edelman Korea

Jiseok Jeon

+82-2-2022-8220

+82-10-9800-1108

jiseok.jeon@edelman.com



Sylvia Chang

+82-2-2022-8283

+82-10-4950-2535

sylvia.chang@edelman.com



Jane Kim

+82-2-2022-8212

+82-10-4207-4278

jane.kim@edelman.com



Original-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/18832