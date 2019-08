Der EUR/USD bleibt nach der Veröffentlichung des US BIP unter Druck - Verkäufer müssen auf dem Weg zur 1,1033 die 1,1062 Unterstützung durchbrechen - EUR/USD Tageschart Auf dem Tageschart befindet sich die Gemeinschaftswährung in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Das US BIP entsprach auf Jahresbasis im zweiten Quartal den Erwartungen ...

