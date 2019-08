Der Mittelstand spielt für die wirtschaftliche Stärke Deutschlands eine immens wichtige Rolle. Doch was genau macht den Mittelstand eigentlich aus, vor welchen Herausforderungen stehen mittelständische Unternehmen und wie können KMU ihr künftiges Wachstum finanzieren?Ein Unternehmen ist dann ein Mittelständler, wenn Leitung und Eigentum - und damit auch die Haftung - in einer Hand liegen. Genauer: Bis zu zwei Personen und ihre Familienmitglieder halten mindestens die Hälfte der Unternehmensanteile und gehören auch der Geschäftsführung an. Dies zumindest ist die "qualitative Definition" des Instituts für Mittelstand aus Bonn (IfM).Wo eine "qualitative Definition" aufgeführt wird, darf natürlich auch die "quantitative Definition" nicht fehlen. Dabei werden die Unternehmen schlicht nach ihrer Größe unterschieden: Alle Unternehmen unter 500 Mitarbeitern und bis 50 Millionen Euro Umsatz pro Jahr zählen zu den kleinen und mittleren Unternehmen, kurz "KMU". Ihre Deckung mit den eigentümergeführten Unternehmen ist recht groß, allerdings: Auch KMU können mehrheitlich verschiedenen Investoren gehören, die mit der Unternehmensführung nichts am Hut haben. Zudem beschäftigen die größten Mittelständler deutlich über 500 Mitarbeiter und erzielen einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro. Solche Unternehmen ...

