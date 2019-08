Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Im Moment sieht alles danach aus, dass die jeweils regierenden Parteien bei den Landtagswahlen am Sonntag mit einem blauen Auge davonkommen. Umfragen sehen die regierende SPD in Brandenburg knapp vorn, in Sachsen kann die CDU auf die meisten Stimmen hoffen. Die AfD bliebe auf dem zweiten Platz. Dennoch - das Ergebnis der Wahlen könnte den Parteien der großen Koalition in Berlin die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Zwar droht kein unmittelbares Auseinanderbrechen der von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten großen Koalition. Aber die Halbzeitbilanz der Bundesregierung steht im Herbst an. Die SPD droht in Sachsen nahezu zerrieben zu werden. Ein Ergebnis nahe der Fünf-Prozent-Hürde wäre eine Schmach, die parteiinternen Gegnern der großen Koalition in Berlin Auftrieb geben dürfte. Und auch bei der Landtagswahl in Thüringen im Oktober droht die SPD unter die Zehn-Prozent-Marke zu fallen.

Neue Heimaten für Bürgerliche

Für die Union wiederum bedeutet der erwartete Stimmenverlust und die sich abzeichnenden Zuwächse bei der AfD und bei den Grünen, dass sich bürgerliche Wähler zunehmend eine neue Heimat suchen. Für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, noch kein Jahr im Amt, wäre das keine gute Situation.

In der Union wird der Saarländerin zur Last gelegt, dass sie mit dem von ihr ins Spiel gebrachten Parteiausschluss des im Osten beliebten Ex-Verfassungsschutz-Chefs Maaßen der AfD eher geholfen als Wähler abspenstig gemacht hat. Ihr unglückliches Händchen in der Klimafrage und das Abwatschen eines Youtubers haben den Grünen neue Wähler in die Hände gespielt.

"Ihre Performance in den letzten Monaten und Wochen hat nicht dazu beigetragen, dass die Chancen der CDU im Bund oder in den Bundesländern sich erhöht haben", sagt Politologe Oskar Niedermayer, emeritierter Professor an der Freien Universität Berlin.

Für seinen Kollegen Frank Decker von der Universität Bonn ist die Union in einer "ganz schwierigen Situation", wozu Kramp-Karrenbauer ihren Beitrag geleistet habe. "Sie wird jetzt in den eigenen Reihen in Frage gestellt." Normalerweise hätte man gesagt, "die Vorsitzende hätte einen automatischen Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Aber das ist im Augenblick in der Union keinesfalls ausgemacht. Insofern könnten schlechte Wahlergebnisse noch mal die Zweifel an Kramp-Karrenbauer erhöhen".

Schwierige Regierungsbildung hier und dort

Klar ist auch, dass die Regierungsbildung in den beiden Bundesländern schwierig werden dürfte, da keine der Parteien in Brandenburg und Sachsen mit der AfD koalieren will.

Für eine Zweier-Koalition scheint es weder in Sachsen noch in Brandenburg zu reichen. Eine große Koalition wäre zu klein für die notwendige absolute Mehrheit. Schwierige Allianzen wie etwa zwischen der konservativ-ausgerichteten CDU in Sachsen und den eher linksorientierten Grünen könnten nötig werden. In Brandenburg könnte bei einem Sieg der SPD das rot-rote Bündnis durch ein rot-rot-grünes ersetzt werden. Wenn die AfD dort stärkste Partei wird, was Umfragen kürzlich vorhergesagt haben, würde es noch komplizierter.

Damit zeichnet sich vor, was den Parteien auf Bundesebene bei der nächsten Bundestagswahl blüht. Bündnisse mit vielen Parteien werden eher die Regel als die Ausnahme. Und besonders für Sachsen fürchten Analysten, dass bei einem schwarz-grünen Bündnis die AfD als Oppositionspartei weitere enttäuschte konservative CDU-Wähler anlocken dürfte.

Unruhige Koalition in schwierigen Zeiten

Für die SPD ist der Sonntag aber auch deshalb wichtig, weil dann auch die Bewerbungsfrist für die neue Parteispitze endet. Damit beginnt der Richtungskampf zwischen dem Verbleib in der Koalition, wie Bewerber und Finanzminister Olaf Scholz es will, oder um den Austritt aus dem Bündnis, wofür linke Kandidaten eintreten.

Die ohnehin schwierige Regierungskonstellation wird für Bundeskanzlerin Merkel daher in den nächsten Monaten nicht leichter werden. Wichtige Projekte stehen an, beispielsweise die Klimagesetzgebung, mit der Deutschland die internationalen Klimaschutzziele einhalten will. Auch sind die fetten Jahre mit steigenden Steuereinnahmen und fallenden Arbeitslosenzahlen wohl erst einmal vorbei. Deutschlands Bruttoinlandprodukt droht im dritten Quartal zum zweiten Mal in Folge ein Rückgang - und damit ein Abgleiten in die technische Rezession.

Solche Situationen erfordern eigentlich ein Zusammenstehen der Koalition. Bislang hat sie laut einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung bereits 60 Prozent ihrer Versprechungen eingelöst oder angepackt. Dennoch können Union und SPD damit bei den Wählern aktuell nicht punkten.

Für den langjährigen Politikbeobachter und Wahlforscher Niedermayer liegt dies daran, "dass die Wähler sie nicht als Koalition wahrnehmen, die die Probleme löst, sondern die Probleme schafft."

