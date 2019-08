New York - Weiter aufwärts geht es am Donnerstag mit den Aktienkursen an der Wall Street. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,94 Prozent auf 26 277,95 Punkte und setzte die Erholung vom Mittwoch fort. Der Leitindex versuchte erneut den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben. Beobachter begründen die Aktienkäufe mit positiven Aussagen aus China zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...