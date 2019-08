Wer im mittleren Management arbeitet, ist Sündenbock für Vorgesetzte und Hassfigur für Mitarbeiter. Dabei entscheidet sich gerade an dieser Position, wie innovativ und erfolgreich ein Unternehmen ist.

Dass sie gerade ein besonders emotionales Thema anpacken, müssen Susann Gjerde und Mats Alvesson spätestens gemerkt haben, als es anfing, Scheiße zu regnen. Dabei wollten die beiden Wissenschaftler von der Universität Lund in Schweden bloß wissen, wie Menschen im mittleren Management ihre Rolle sehen. Dazu befragten sie unter anderem 15 Dekane von britischen Hochschulen, die jeweils für 50 bis 100 Mitarbeiter verantwortlich waren - und gleichzeitig eine Universitätsleitung über sich hatten.

Eine typische Antwort, die Gjerde und Alvesson in ihrer kürzlich veröffentlichten Studie im Journal Human Relations zitieren: "Man hält den Schirm hoch, damit die Scheiße von oben nicht jedem auf den Kopf fällt." Ein anderer sah seine Arbeit darin, sicherzustellen, dass die Menschen, die in der Hierarchie unter ihm stehen, nicht durchgehend von oben "mit Exkrementen bombardiert werden". Metaphern wie diese ziehen sich durch viele der Aussagen. Wer sie durchliest, merkt schnell: Ein Leben als Mittelmanager ist zumindest in dieser Stichprobe weitgehend frei von Freude.

Dieses Gefühl scheinen auch deutsche Führungskräfte in der sogenannten Sandwichposition zu kennen, wie eine neue Studie im Auftrag der Jürgen-Meyer-Stiftung zeigt. Für die Organisation, die sich der Förderung des mittleren Managements verschrieben hat, befragte Matthias Fifka 300 Menschen, die in deutschen Unternehmen eben dort arbeiten. "Die Situation ist nach wie vor wenig erfreulich für die Betroffenen", so die Diagnose des Professors der Universität Erlangen-Nürnberg. Für ihn zählen die Mittelmanager zu den "vernachlässigten Personen" in der deutschen Wirtschaft.

Die Ursache dafür liegt letztlich in ihrer Verortung im Unternehmen: Während oben in den Vorstandsetagen schöne Strategiepapiere erdacht und unten die eigentlichen Arbeiten gemacht werden, ist die Mitte der Hierarchiepyramide dafür zuständig, die Ideen, die nicht ihre eigenen sind, dem Rest der Belegschaft zu verkaufen und umzusetzen. Umgekehrt landen Mitarbeiter, die mit eben jenen Weichenstellungen unzufrieden sind, als erstes bei ihnen, um Frust abzuladen. Mittelmanager sind von Natur aus gespalten: Für die Führungsriege sind sie ausführende Mitarbeiter, für die Belegschaft sind sie die Chefs. Und sie selbst? Fühlen sich nirgendwo wirklich zuhause.

