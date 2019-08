Aus Angst vor der AfD zieht die Politik die verfehlte Subventionspolitik für Ostdeutschland weiter durch. Doch es fehlt nicht an Geld - eher an Machern.

Wenn Anke Schertling die Geschichte ihres Arbeitgebers erzählt, klingt das fast so märchenhaft wie der Name seines bekanntesten Produkts. Schertling ist Produktionschefin der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellereien in Freyburg an der Unstrut. Als sie nach ihrem Studium in ihre Heimatstadt zurückkehrt, liegt die Maueröffnung erst ein paar Monate zurück. Schertling hat gerade ihr Studium zur Lebensmittelingenieurin an der Berliner Humboldt-Universität abgeschlossen. Sie erlebt, dass der volkseigene Betrieb 540 der 600 Mitarbeiter entlässt, die Suche nach Investoren zäh läuft - und dass es nicht gut aussieht für ihren Job.

Doch schließlich ringt sich ein Team aus vier Mitarbeitern durch, die Geschäftsführung via Management-Buy-out zu übernehmen. Es ist eine Verzweiflungstat. Und der Beginn einer wundersamen Erfolgsgeschichte. Die neuen Chefs setzten auf die Bekanntheit der Marke Rotkäppchen. Sie hoffen, dass der Name bei vielen Ostdeutschen schöne Erinnerungen an Hochzeiten oder Silvesterpartys weckt. Dass die Marke sich auszahlt. Und sie behalten recht.

Heute steht Schertling zwischen ratternden Etikettiermaschinen in einer Werkshalle und erinnert die Anfangsjahre: "Alle, die übrig waren, zogen motiviert mit, sonst hätte es nicht geklappt." Sie selbst füllte damals mehrmals pro Woche den Kofferraum ihres weißen Wartburg mit Sektflaschen, tourte zu Großhändlern in die Nachbarstädte. Inzwischen hat die 1856 gegründete Sektkellerei die wichtigste Westkonkurrenz übernommen, erzielt einen Jahresumsatz von gut einer Milliarde Euro, verkauft jährlich 278 Millionen Flaschen Sekt und Wein.

Disruption? Im Osten nichts Neues

Niemand muss Menschen wie Schertling darüber belehren, was Disruption bedeutet, dass wirtschaftlicher Wandel gestaltet werden muss, will er erfolgreich sein. Der revolutionäre Umbruch ist Teil der ostdeutschen Identität, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu Recht: Jeder weiß hier, dass das Leben von heute auf morgen komplett umgekrempelt werden kann.

Aber jeder weiß auch, dass die "fünf neuen Bundesländer" und ihre Menschen die Folgen des großen Bruchs - Mauerfall und Einigung - immer noch nicht bewältigt haben, weder ökonomisch noch lebenkulturell. Lässt sich also der große Zuspruch für die AfD, etwa bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, auch als eine Art spätes Echo der Kränkungen verstehen, die mit der Abwicklung der Ostwirtschaft verbunden waren? Und ist es wirklich klug, den zwei Billionen Euro, die seit 30 Jahren in den Osten geflossen sind, weitere Subventionsmilliarden hinterherzuwerfen - etwa für die Kohleregionen?

Unstrittig ist, dass die 16 Millionen Ostdeutschen im Schnitt weniger verdienen, weniger erben, weniger besitzen, dass sie weitere Wege zum Notarzt oder zur Schule zurücklegen müssen, im Schnitt sogar kürzer leben, so eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.Ökonomen können gut beschreiben, was bei der Transformation schiefgelaufen ist: Industriearbeitsplätze entstanden, wenn überhaupt, in Form verlängerter Werkbänke der Dax-Konzerne. Die Gewerkschaften, die IG Metall vor allem, forderten eine schnelle Angleichung der Löhne, trotz der großen Produktivitätsunterschiede. Viele Unternehmen antworteten mit Tarifflucht, bauten auf Lohnkostenvorteile, zum Schaden der Produktivität und Innovationskraft - ein Teufelskreis.

Rückstand auf hohem Niveau

Die Folgen: Laut einer Studie der Universität Leipzig stammen nur 3 von 190 deutschen Dax-Vorständen aus Ostdeutschland, wird nur jedes vierte Unternehmen im Osten von einem Ostdeutschen geführt. Jeder vierte Vollzeitbeschäftigte im Osten verdient nach Angaben des Bundessozialministeriums weniger als 2000 Euro. Und kein Bundesland im Osten, nicht mal Sachsen, erreicht die Produktivität des schwächsten westdeutschen Bundeslandes, des Saarlands, so eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

Und der Rückstand droht zu wachsen. Während sich die Einwohnerzahl in Westdeutschland seit 1905 mehr als verdoppelt hat, blieb sie im Osten konstant. Der Fachkräftemangel trifft den Osten daher besonders hart, so das IWH - nicht zuletzt wegen der Abwanderung vieler Frauen nach der Wende.Zurück blieben oft die, die nicht mobil waren und flexibel, nicht gut ausgebildet und aufstiegsorientiert - die trotz aller materiellen Zuwendungen enttäuscht sind. Kein Ausweg, nirgends? Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) warnt, Wahlerfolge der AfD schadeten dem Wirtschaftsstandort Ost. Und tatsächlich dürften es Firmen in AfD-Hochburgen künftig nicht leicht haben im Buhlen um ausländische Fachkräfte.

Grenzen der Gießkanne

Ein Zurück zur gießkannenhaften Subventionspolitik alter Tage kann es trotzdem nicht geben: Ein paar Tausend Einwohnern in der Uckermark ist nicht mit einem weiteren Autobahnanschluss geholfen, und in der Region Cottbus braucht es nicht in erster Linie dichte Funk- und Nahverkehrsnetze. Sondern einen Funken Stolz auf das Erreichte. Einen realitätsnahen Blick auf die Gegenwart (nur noch 5,3 Prozent Arbeitslosigkeit in Sachsen!). Und den Willen zu einem zweiten Aufbruch, die Bereitschaft, etwas zu wagen - so wie seinerzeit bei Rotkäppchen.

Politik vom Stamme Nimm

Zu den größten Rotkäppchen-Fans zählt Johannes Ludewig. Ihm gefällt die Pointe, dass ausgerechnet eine Sektkellerei den DDR-Sozialismus überlebt hat. Ludewig versucht heute als Chef des Nationalen Normenkontrollrats den Bürokratieabbau voranzutreiben; in den Neunzigerjahren war er Kanzler Kohls wichtigster ...

