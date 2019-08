Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, der chinesische Marktführer für Laser-TVs, wird in Kürze am 6. September 2019 auf der IFA in Berlin seinen Laser-TV mit Akustik-Bildschirm einführen. Nach dem Trichroma Laser-TV markiert dieser einen weiteren technologischen Durchbruch von Hisense im Bereich Laserbildschirme.



Der Laser-TV mit Akustik-Bildschirm von Hisense überträgt den Klang (40-18 kHz) direkt vom Bildschirm. Dank der Membran des Biegenwellenlautsprechers (Distributed-Mode Loudspeaker, DML), dessen Vibration sich in einem komplexen Muster über die gesamte Oberfläche verteilt, sind ein konsistenter Ausgangspegel und ein unverzerrtes Zeitverhalten in alle Richtungen garantiert. Der größte Vorteil des Laser-TVs mit Akustik-Bildschirm von Hisense ist die Synchronisationsempfindlichkeit in Verbindung mit der Klang- und Bildwiedergabe. Darüber hinaus sind die Soundeffekte besser als bei herkömmlichen TV-Einbaulautsprechern. Der Hisense Laser-TV mit Akustik-Bildschirm soll noch dieses Jahr in Serienfertigung gehen.



Hisense begann 2007 das Segment für Laserbildschirme aktiv zu erschließen und führte seinen ersten ultrakurzen Laser-TV offiziell weltweit im Jahr 2014 ein. In den vergangenen fünf Jahren hat Hisense kontinuierlich technische Innovationen für Laser-TVs vorangetrieben und mehrere technische Iterationen abgeschlossen. Aktuell besitzt Hisense mehr als 600 internationale Patente für Laser-Bildschirme. Laut Statistiken machte das Umsatzvolumen für Laser-TVs von 80 Zoll oder größer von Januar bis Juni 2019 56 % des chinesischen Marktes aus. Mittlerweile haben sich Laser-TVs unter Großbildfernsehern allgemein durchgesetzt.



