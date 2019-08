Mainz (ots) - Ein Samstag in Landau, Wochenmarkt, schönes Wetter. Plötzlich spielt jemand Klavier, kurz darauf tritt ein Mann mit Gitarre aus einem Laden und spielt ein Gitarrensolo, Sänger*innen stimmen ein: "Music" schallt über den Platz. Wer spielt? Neben dem Chor "PopChorn" und dem Jugendsinfonieorchester Rheinland-Pfalz wirkt John Miles bei dieser SWR1-Aktion mit. Der Weltstar persönlich ist Hauptdarsteller des jüngsten SWR1-Flashmobs.



SWR1-Hitparaden-Flashmob



Nach "Bohemian Rhapsody", "Stairway to Heaven" und "Sound of Silence" gibt es damit den vierten SWR1-Hitparaden-Flashmob - mehr über die Aktion und ein Video des Flashmobs ab 30. August unter swr1.de/rp. (08.10 Uhr in "SWR1 Guten Morgen, Rheinland-Pfalz")



Die "Hitparade" SWR1 Rheinland-Pfalz sendet die "Hitparade" 2019 live aus dem 'Gläsernen Studio' aus Landau. Vom 17. bis 21. September spielen die SWR1 Moderator*innen die 1.000 größten Hits aller Zeiten direkt vom Rathausplatz aus der Innenstadt.



