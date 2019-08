Seit den Wahlerfolgen der AfD stellen Kunden des sächsischen Uhrenherstellers Nomos Glashütte kritische Fragen. CEO Uwe Ahrendt über einen Balanceakt.

Uwe Ahrendt ist seit 2000 Geschäftsführer von Nomos Glashütte. Schon sein Vater und sein Großvater waren Uhrmacher, er selbst ist gelernter Werkzeugmacher und Wirtschaftsingenieur.

WirtschaftsWoche: Herr Ahrendt, was lehrt Ihr Unternehmen über Wirtschaftspolitik für den Osten?Uwe Ahrendt: Wir haben sehr klein angefangen, ohne finanzstarke Investoren von außen. Der Verkauf unserer Uhren musste jeden Expansionsschritt finanzieren. Eine Zeit lang haben wir von KfW-Krediten und anderen Fördermitteln profitiert - inzwischen dürfte aber über Gewerbesteuern deutlich mehr Geld an den Staat zurückgeflossen sein. In unserem Fall hat die Förderung also gut funktioniert, wie auch die Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Wichtiger für uns war aber etwas anderes.

Nämlich was?Glashütte ist ein geschützter Begriff - für Uhren dürfen ihn nur Unternehmen verwenden, bei denen mindestens 50 Prozent der Wertschöpfung am Werk in Glashütte stattfindet. Das ist für uns wichtig, denn wir produzieren fast ...

