105 Millionen US-Dollar hatte Netflix Ende 2017 für die Filmrechte an "The Irishman" auf den Tisch gelegt. Beim Blick auf die Besetzung wird klar, warum der Streaminganbieter so tief in die Tasche greifen musste. Bei "The Irishman", einem Gangster-Thriller über den gleichnamigen Auftragskiller, spielen nämlich Hollywood-Größen wie Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci die Hauptrollen - inszeniert vom Regisseur Martin Scorsese. Jetzt sorgt die Veröffentlichungsstrategie rund um den Mafia-Streifen ... (Marco Schnepf)

