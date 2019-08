Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im August verlangsamt. Für Nahrungsmittel müssen Verbraucher allerdings deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen als ein Jahr zuvor. Das liegt auch am Wetter.

Die Entwicklung der Energiepreise hat die Inflation in Deutschland im August gedämpft. Die Jahresteuerungsrate lag bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. In den Vormonaten Juni und Juli hatte die Rate noch 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent betragen. Dämpfend wirkten im August die Energiepreise, die nur noch um 0,6 Prozent stiegen. Deutlich mehr als im Vorjahresmonat mussten Verbraucher dagegen für Nahrungsmittel zahlen (plus 2,7 Prozent).

Vor allem Gemüse wurde teurer, wie aus Daten der Statistischen Landesämter hervorgeht. Es kostete beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 13,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. In Bayern waren es 14,6 Prozent und in Hessen 12,0 Prozent mehr.

"Dafür gibt vielfältige Gründe. Die Preise werden unter anderem durch die Nachfrage und das Wetter beeinflusst", erklärte Hans-Dieter Stallknecht, Referent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...