Eigentlich könnte der indische Ministerpräsident Modi zufrieden sein. Er hat im Mai 2019 die Wiederwahl geschafft und mit dem Anziehen der Zügel im Kaschmir in den Augen der nationalistischen Hinduparteien klare Kante gezeigt. Und bis vor einigen Wochen schien die indische Wirtschaft auch gegen die Turbulenzen wie jene in Lateinamerika scheinbar immun zu sein. Denn Modi hat durch steigende Staatsausgaben konjunkturellen Rückenwind produziert, und die Notenbank hilft der Kreditvergabe mit Zinssenkungen. Außerdem sollen die Unternehmenssteuern von 30 % auf 25 % gesenkt werden.Disparitäten wachsenDoch so einfach ist es dann doch nicht. Die Warnungen des Notenbankchefs, dass es mit der Stabilität der mit Problemkrediten kämpfenden Schattenbanken nicht gut bestellt sei, verhallen ungehört. Im Außenhandel spürt Indien allerdings die globale Abkühlung bereits, da Importe und Exporte schrumpfen. Und da wäre schließlich noch die Sorge um die Staatsfinanzen und eine ansteigende Inflation.

