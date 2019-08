Während die AfD in Umfragewerten in Sachsen leicht verliert, kann die CDU auf den letzten Metern Zugewinne verbuchen. In Brandenburg liegt die SPD weiter vor der AfD.

Wenige Tage vor den Landtagswahlen am 1. September legen einer Umfrage zufolge sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg die Parteien der jeweiligen Ministerpräsidenten zu. Die CDU in Sachsen von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt in dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen auf 32 Prozent (plus eins im Vergleich zur Vorwoche) und vergrößert damit den Vorsprung auf die AfD. Die Rechtspopulisten liegen bei 24,5 Prozent (minus 0,5).

In Brandenburg legt die SPD von Ministerpräsidenten Dietmar Woidke der Erhebung zufolge ebenfalls einen Prozentpunkt zu und erreicht ...

