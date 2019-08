In einer TV-Show hat der Satiriker am Donnerstag angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen. Bis Sonntag will er mit Hilfe der SPD-Parteimitglieder seine Kandidatur einreichen.

Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker am Donnerstagabend in seiner Show "Neo Magazin Royale" an. Willy Brandt sei ihm im Traum erschienen und habe ihm gesagt: "Du musst es machen, der Olaf (Scholz) ist 'ne Pfeife." Es könne juristische Schwierigkeiten geben, sagte er. Aber: "Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden." An die Adresse der Parteimitglieder sagte der Entertainer: "Ich bin bereit, die SPD zu retten, wenn Ihr mir dabei helft." Der Entertainer hat nach eigenen Worten bisher noch kein SPD-Parteibuch. Er beteuerte, die Aktion sei kein Witz. Bei "Neo Magazin Royale" ist Ironie allerdings fester Bestandteil der Show.

Seine Kampagne hat den Hashtag "neustart19", die Website den Namen "neustart19.de". Jedoch müsse er noch drei Herausforderungen bewältigen, wie der ...

