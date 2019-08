Celsius Network (https://celsius.network/), die branchenführende Kryptowährungsplattform, gab heute bekannt, dass ihre Mitglieder künftig wöchentlich berechnete Zinseszinsen auf CEL-Token mit einem Zinssatz von 3 Prozent pro Jahr verdienen können.

In den USA ansässige Kunden werden automatisch zum wöchentlichen Zinseszinsprogramm für CEL-Token angemeldet. Celsius-Nutzer außerhalb der USA haben die Wahl, ob sie Zinsen auf ihre CEL-Token erhalten oder weiterhin das laufende internationale Angebot von Celsius in Anspruch nehmen und damit bis zu 30 Prozent mehr Zinserträge auf nicht-CEL-Einlagen verdienen möchten, die wöchentlich in CEL-Token ausbezahlt werden.

Zinsen auf CEL-Token werden aus der Token-Kasse von Celsius finanziert. Celsius gibt Dollar-Darlehen aus, indem CEL in USD umgetauscht werden, und generiert Einnahmen aus Kreditzinszahlungen. Wie bei allen anderen auf der Plattform unterstützten Kryptogeldern werden bis zu 80 Prozent dieser Einnahmen von Celsius in die Gemeinschaft der CEL-Einleger zurückgeleitet.

"Unsere Gemeinschaft steht an erster Stelle", erklärte Alex Mashinksy, CEO und Gründer von Celsius Network. "Wir möchten sicherstellen, dass alle Nutzer von Celsius in den Genuss wirklich aller Vorteile kommen, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir das richtig machen. Unsere kürzliche Pause und Neueinführung der CEL-Tokens für US-amerikanische Nutzer verdeutlichen unser Engagement für die Gemeinschaft und stellen ein nahtloses Erlebnis sicher, ... das hoffentlich auch gewinnbringend ist!"

Die CEL-Community in Zahlen ausgedrückt:

Fast 30 Prozent aller "Celsianer" haben sich bereits für wöchentliche Zinseinnahmen in CEL entschieden.

Über 93 Prozent der CEL-Tokenbesitzer haben ihren CEL-Kontostand erhöht oder ohne Abhebungen aufrechterhalten.

Wir haben bereits mehr als 5 Millionen CEL-Token an unsere Einlegergemeinschaft verteilt, die Zinsen in CEL verdient.

Mehr als 10.000 Einleger vertrauen Celsius Kryptogeld im Wert von über 350 Millionen USD an

Über Celsius Network

Celsius Network erfüllt die finanziellen Anforderungen heutiger Verbraucher weltweit über eine Plattform mit hohen Zinserträgen und günstigen Darlehen, die über eine mobile App zugänglich ist. Basierend auf der Überzeugung, dass Finanzdienste im besten Interesse der Einlegergemeinschaft geleistet werden sollten, bietet die moderne Plattform Celsius Mitgliedern Zugang zu kuratierten Finanzdiensten, die nicht über traditionelle Finanzinstitute verfügbar sind. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.celsius.network

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190829005804/de/

