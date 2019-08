In den nächsten 5 Jahren sollen mehr als 1.800 Hektar Anbaufläche auf neue Sorten umgestellt werden. Die Anbauflächen für Golden Delicious, Red Delicious und Braeburn werden reduziert. Mehr als 300 Hektar, die sich bereits in der Umstellungsphase befinden, werden den BIO-Anbau ergänzen. Dies berichtete der VOG am 28. August im Haus des Apfels in Terlan. Foto © VOG...

