Der Grünen-Obmann im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Harald Ebner, begrüßt den Vorstoß von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) für Wald-Nothilfen. "Besser spät als nie, denn der Waldumbau ist schon lange überfällig. Manche Waldbesitzer haben ihn in den letzten Jahren vernachlässigt, weil die 'Hiebreife noch nicht erreicht' sei", sagte Ebner der "Heilbronner Stimme" (Freitagsausgabe).



Das räche sich "nun bitter. Wenn Klöckners Wald-Millionen aus Steuergeldern verteilt werden", müsse dabei immer geprüft werden, "ob nicht die Risikovorsorge außer Acht gelassen wurde", so der Grünen-Politiker weiter. Zudem sei die Finanzierung von Waldhilfen unklar.



"Ohnehin bleibt fraglich, wo die dringend benötigten Millionen eigentlich herkommen sollen - laut ihrem eigenen Haushaltsentwurf will Frau Klöckner 2020 nicht mal fünf Millionen Euro mehr für den Wald ausgeben", sagte Ebner der "Heilbronner Stimme".